Az önvezető járművek kapcsán sokaknak leginkább a személyautók jutnak eszébe. Nagyon úgy fest, hogy a közeli jövőben inkább az internetes megrendelések kiszállításáért lesznek felelősek. Az Amerikai Egyesült Államokban már megkezdték a robot áruszállítók sorozatgyártásának előkészítését. Az ezzel kapcsolatos hírt szerdán jelentette be a Nuro, amely a világ legnagyobb elektromos busz és akkumulátorgyártóját, a BYD-t választotta partneréül, amelynek idehaza, Komáromban is működik egy buszgyára. A döntés nem meglepő, hiszen a kínai konszernek is van már teljesen autonóm módon üzemeltethető, elsősorban a kikötői árumozgatásra tervezett nyerges vontatója.

A nemrég bejelentett megállapodás keretében a BYD kibővíti Kalifornia-államban, Lancester városában működő üzemét, ahol jelenleg akkumulátor-technológiás autóbuszok készülnek. Nem véletlenül, hiszen ez volt az első olyan állam az USÁ-ban, amelyik engedélyezte közúti közlekedésre a négykerekű Nuro R2-es önvezető szállítójárművet. A BYD azonban mégsem ezét, hanem már egy harmadik generációs minifurgon gyártását kezdheti el.

Ezzel kapcsolatban egyelőre kevés részletet árultak el, de annyi bizonyos, hogy elődjéhez hasonlóan kétkamrás raktere lesz, ami lehetővé teszi az áruk eltérő hőmérsékleten történő szállítását. Ez az élelmiszerek, illetve gyógyszerek szállításánál kritikus fontosságú. Ha a megrendelő úgy kéri, akkor az egyik kamrában a friss és meleg ételek, például pizzák tárolhatók ( max 46,7 Celsius fokig), a másikat pedig a hűtést igénylő élelmiszerek (-5,6 Celsisus fok) szállítására lehet használni. A jármű nagyobb összesen 795 literes raktérrel rendelkezik és az árukat a felfelé nyíló ajtóknak köszönhetően könnyedén ki lehet venni belőle.

A harmadik generációs önvezető minifurgon a Nuro által kifejlesztett autonóm vezérlőrendszert fogja használni, amely a hőkamerák, külső kamerák, lézerradarok és szenzorok segítségével menet közben folyamatosan fel tudja térképezni a jármű környezetét. Ennek köszönhetően időben ki tudja kerülni az akadályokat, illetve meg tudja előzni a más mozgó objektumokkal történő ütközéseket. Ez a multiszenzor rendszer ugyanis egyfajta “szemként” funkcionál a robotjármű számára. A fejlett 5G-technológia pedig lehetővé teszi, hogy a robotjármű előre megadott útvonalon, pontosan arra a címre vigye ki az árut, ahonnan azt megrendelték.

Annak érdekében, hogy ezt minél gyorsabban megtehesse, a mérnökök 40 km/óráról 72 km/órára növelték a végsebességét. A gyalogosok és biciklisek védelme érdekében pedig légzsákot is beépítettek a járműbe, amelynek az a szerepe, hogy tompítsa az ütközést, ezáltal pedig minimalizálja a gyalogosok, vagy a biciklisek sérülését.

A harmadik generációs Nuro szállítójármű gyártása tehát a BYD-nál fog történni az USÁ-ban, de az önvezető rendszert a fejlesztő cég nevadai üzemében fogják beépíteni. A két vállalat úgy számol, hogy évente akár több tízezer ilyen önvezető szállítójármű is készülhet a jövőben. A Nuro újdonsága iránt eddig olyan áruházláncok illetve logisztikai szereplők érdeklődtek már, mint a Wallmarkt, a FedEx, valamint