A világ egyik legnagyobb elektromos busz és teherautó gyártója, a kínai BYD egy minden értelemben futurisztikus járművet leplezett le a napokban. Itt Európában az önvezető teherautókra még a távoli jövő homályos alakjaiként gondolunk, ám a Távol-Keleten ez már egy kicsivel közelebbinek tűnik. A komáromi buszgyárral is rendelkező BYD ugyanis a csangcsai üzemében olyan nyerges vontatót szerelt össze, amelynek már nincsen fülkéje.

A járművet kifejezetten a kikötői terminálokban történő munkavégzésre, történetesen a hosszú, áruval megrakott konténerek ide-oda mozgatására tervezték. Kifejlesztésében a Fujian Zhongke Yunshan Information Technology vállalat is részt vett, amely az év első felében már szerepelt egy hasonló projektben a kaliforniai Santa Clarában. A cégnek ott is a BYD volt a partnere, azonban a most bemutatott modell külsőre némiképp eltér a tavasszal az USA-ban bemutatott prototípustól.

A BYD újdonsága 6495 mm hosszú, 2550 mm széles és mindössze 2045 mm magas. Azaz nem sokkal nagyobb egy SUV-nál. 3550 mm-es tengelytávolsága viszont nem számít kirívónak a nyerges vontatók között. A jármű tisztán elektromos hajtású, mozgatásáról 282 lóerős (210 kW) összteljesítményű kerékagymotorok gondoskodnak, amelyek a hátsó tengelybe vannak beépítve. Az elektromotorok a működéshez szükséges energiát a 282 kWh kapacitású lítiumion akkumulátorcsomagból nyerik. Egy feltöltéssel 150-200 kilométert tud megtenni, de mivel saját maga dönt az energia felhasználásáról, így a rendelkezésre álló hatótávot a gép igyekezni fog a lehető legoptimálisabban kihasználni.

Az új kínai kikötői nyerges vontató képes teljesen autonóm módon, tehát emberi irányítás nélkül közlekedni. Üzemeltetését az 5G-s kommunikációs technológia segíti, a járművet emellett számos érzékelővel és kamerával is ellátták. A gyártó szerint ezzel a nyergessel a kikötők olyan munkaeszközre tehetnek szert, amely akár a nap 24 órájában is bevethető, feltéve, ha megfelelően fel van töltve az akkumulátorcsomagja. A piros BYD nyerges akár 31 tonnás össztömeggel is képes elboldogulni. A tervek szerint a kínai mamutvállalat sorozatban fogja gyártani ezeket a nyergeseket a megrendelések alakulásának függvényében.

Hasonló fejlesztéssel egy svéd startup, az Einride is előrukkolt korábban a T-Pod személyében. Azt az elektromos, önvezető teherautót ugyanakkor nem kifejezetten konténerszállító fékpótok vontatására tervezték.