Mint ismeretes, a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) 2021 március végén írt ki tendert elektromos buszok beszerzésére. A főváros ennek keretében összesen 80 darab, teljesen alacsony padlós, szóló kivitelű e-buszt vásárolna, és a győztes ajánlattevőnek gondoskodnia kell a szükséges telephelyi töltőinfrastruktúra kialakításáról is. Az eredeti tervek szerint már tavaly győztest kellett volna hirdetni, de ez várhatóan ez év tavaszán történik meg.

“Az elektromos buszokra vonatkozó közbeszerzési eljárás első, részvételi szakaszában tíz részvételi jelentkezés érkezett a BKV-hoz. Közülük hatan nyújtották be megfelelően az elvárt dokumentumokat, őket felkérték a nem végleges ajánlatok megtételére” – tudta meg a Vezess a BKV Sajtóosztályától. Mivel időközben a járvány miatt több határidő-hosszabbítási kérelem érkezett a társasághoz, csak 2021 augusztusában kerülhetett sor az ajánlatbontásra.

Végül három cég nyújtott be pályázatot, így a BKV velük kezdte meg a tárgyalásokat. Ennek során többkörös egyeztetésekre, illetve helyszíni bejárásokra is lehetőségük volt a pályázóknak. Végül tavaly év végén jelent meg a végleges ajánlattételre való felhívás a versenyben lévő partnerek számára, amely alapján 2022 februárjában várható az ajánlatok bontása. Ezek értékelése, illetve az esetleges hiánypótlási körök több hétig is tarthatnak, amennyiben az ajánlattevők nem igényelnek határidő-hosszabbítást, akkor április végén hirdethet eredményt a BKV az elektromos busz tenderben, vagyis akkor válik ismertté, hogy ki szállíthat e-buszokat a fővárosnak.

A BKV honlapján elérhető információk szerint eddig a közlekedési társaság többek között olyan elektromos buszokat próbált ki, mint a Mercedes-Benz eCitaro, vagy a BYD K9B.