A közbeszerzési értesítőben szerda reggel jelent meg a Budapesti Közlekedési Vállalat történelmi léptékű, mintegy 80 darab elektromos buszra vonatkozó felhívása. A fővárosi cég 100%-ban alacsony padlós, M3/I. kategóriájú, városi közlekedésre alkalmas szóló autóbuszok beszerzését vette tervbe.

A tenderkiírásban olvasható feltételek szerint a társaság 11,5-12,8 méter hosszú, 2,55 méter széles és 3,4 méter (klímával együtt) magas akkumulátortechnológiás autóbuszokat kíván beszerezni. Fontos kritérium továbbá, hogy utastéri és vezetőtéri klímával is kell rendelkeznie az autóbuszoknak. Emellett a pályázóktól azt is kérik, hogy tegyenek ajánlatot olyan plusz szolgáltatásokra, mint a fedélzeti wifi vagy az utastéri elektromos kütyük töltésének lehetősége (10 db USB-pont/busz). Ezek azonban opcionális tételként szerepelnek, tehát csak akkor valósulnak meg, ha a győztes ajánlattevő ezen a téren is elfogadható ajánlatot tesz.

A tender részét képezi az elektromos buszok napi töltéséhez szükséges, járművenként 1-1 darab 400 VDC, háromfázisú töltőberendezés beszerzése, valamint a szükséges telephelyi infrastruktúra kialakítása. A pályázaton csak olyan cégek vehetnek részt, amelyek rendelkeznek, vagy a tender teljesítésekor rendelkezni fognak Budapest 50 kilométeres vonzáskörzetén belül szakszervizzel. A BKV azt is megköveteli a pályázóktól, hogy az általános jótálláson (24-48 hónap) felül az e-buszok kocsiszekrényeire legalább plusz 120 hónap, vagyis 10 év kilométer-korlátozás nélküli jótállást biztosítsanak. Ez a garancia a kifejezetten az esetleges váztörésekkel és a korrózióval kapcsolatos javításokra vonatkozik. Az energiaellátó rendszerre pedig legalább 60 hónapnyi jótállást kell vállalnia a győztes cégnek.

További elvárás, hogy csak olyan gyártók pályázhatnak, amelyek az elmúlt 3 évben legalább 20 darab, a felhívásban szereplő paramétereknek megfelelő elektromos autóbuszt legyártottak és sikeresen leszállítottak az Európai Unióban tevékenykedő üzemeltetők részére. A BKV április 13-ig várja az ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtását. A nyertes ajánlattetővel szembeni elvárás, hogy a fenti mennyiséget maximum 240 nap alatt teljesíteni tudja, így az új e-buszok legkorábban 2022-ben állhatnak forgalomba.

