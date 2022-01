Új dizánjcsomaggal rukkolt elő a Renault Trucks használt teherautókat csinosítgató üzletága. A vállalat gyári szakembereiből álló Halle du Design (HDD) csapata a 2020-ban bemutatott T01 Racing versenyautós dizájn után ismét egy sportos összeállítást készített. Az új dizájncsomag a T Robust 13L elnevezést kapta, ami lényegében minden fontos információt takar. Mert ezúttal is a távolsági áruszállításra fejlesztett T-modellről van szó, másfelől pedig a megrendelők biztosan a 13 literes, Euro VI-os károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő, DTI-motorral fogják kézhez kapni a kicsinosított nyergeseiket. Ezekből pedig létezik 440, 480, illetve 520 lóerős változat, a teljesítményre tehát várhatóan nem lesz panasz.

Ahogy a megjelenésre sem, hiszen amikor az alaposan felcicomázott T-modellek kigurulnak a gyárkapun (a használt nyergesek karbantartására-felújítására külön szalag van a gyárban), akkor olyan egyedi fényezéssel lesznek felvértezve, ami után biztosan megfordulnak a kamionparkolókban. A T Robust 13L a Renault Trucks fontosabb alapszíneit – így a feketét, a szürkét, a barnát és a pirosat – kombinálja, a maga szolid, ámde sportos módján. A gyári alkatrészekkel szervizelt vontatók így olyan hatást keltenek, mintha vadonatújak lennének.

Az új dizájncsomag játékosan kombinálja az előbb említett színeket. Piros csíkok tűnnek fel a T Robust 13L fényszórói és a kilincsei alatt, de a fülkék egy-egy alsó lépcsőjét is ilyen színűre fényezték. A kabinok oldalait, illetve az oldalszoknyákat absztrakt világosszürke, vörös és barna csíkok díszítik. A keréktárcsákat pedig mattfeketére fújták, ami sportosabbá varázsolja a T-modell megjelenését. Természetesen a T-modell utastere is egyedi megjelenést kapott. Ezek közül a leglátványosabb elemek közé tartozik a kapaszkodókról, illetve a műszerfalról visszaköszönő, fehér alapra felvitt piros csíkozás, de a légbeömlők gyűrűi, valamint a kulccsal zárható felső tárolórekesz kilincse is piros árnyalatú lett. Az összképet a műszerfal karbon hatású dekorelemei teszik teljessé.

Érdekesség, hogy a gyári optikai tuning mellé a jövendőbeli üzemeltetők 3 év vagy egymillió kilométeres garanciát is kapnak, vagyis ugyanannyit, mint amennyi egy új teherautó vásárlásánál jár. Így már érthető, miért kapta a legújabb dizájncsomag a Robust, tehát a “robusztus” elnevezést.