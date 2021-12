A nagy európai haszonjárműgyártók közül a Scania után az Iveco figyelme is az önvezető teherautók felé fordult. A konszern nemrég bejelentette, hogy partnerségre lép a kínai Plus startuppal, hogy 4-es szintű önvezetésre képes nyerges vontatókat fejleszthessenek. Az Iveco partnere nemrég egy különleges kísérlettel hívta fel magára a figyelmet, Kínában ugyanis 30 kilométert tett meg egy PlusDrive vezérlőrendszerrel felszerelt nyerges vontató a sztrádán. A kamion olyan összetett feladatokat is megoldott, mint a sávváltás, vagy éppen az autópályáról történő lehajtás, illetve a kamionparkolóba történő beállás.

Az együttműködésbe az Iveco a nemrég megújított modelljét, a távolsági áruszállításra fejlesztett S-Way-t teszi bele. A kínai cégnek tehát lehetősége lesz európai igények alapján készülő nyerges vontatóval dolgoznia. Az önvezető teherautók számára kifejlesztett PlusDrive vezérlőrendszert azonban nemcsak Kínában, hanem Európában is ki fogják próbálni. Az első pilot tesztek pontos időpontját és helyszínét azonban még nem árulták el a cégek.

A Plus jelenleg az egyetlen olyan önvezető rendszert kínáló vállalat, amely már sorozatgyártásban készülő, szériaérett önvezető rendszereket kínál a nehézkategóriás áruszállító teherautók számára. Az önvezető és biztonságos kamionok egyfelől rengeteg terhet levehetnek a sofőrök válláról, másfelől pedig javíthatják a produktivitást és csökkenthetik a működési költségeket” – hangsúlyozta Marco Liccardo, az Iveco Group digitális megoldásokért felelős vezetője.

Az együttműködés célja, hogy idővel lehetségessé váljon az önvezetésre képes S-Way nyerges vontatók gyártása. Ennek pontos dátumát azonban még nem jelölték meg. Természetesen ez függ attól is, hogy milyen irányba mozdul el ezen a téren az európai szabályozás. Érdekesség, hogy a DAF anyacége, a Paccar is együttműködik egy céggel önvezető teherautók fejlesztésével kapcsolatban, igaz, azok egyelőre csak az észak-amerikai piacra szánt nyerges vontatók automatizálását foglalják magukba.