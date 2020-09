A San Diego-i székhelyű beszállító és a német járműgyártó célja a sorozatgyártásra alkalmas, SAE 4-es szintű önvezetésre alkalmas teherautók fejlesztése. Mint ismeretes, az ilyen automatizáltsági szinten lévő járművek gyakorlatilag már sofőr felügyelete nélkül képesek közlekedni. Működésük és irányításuk “kívülről” is kontrollálható. A fejlesztési program első lépéseként Svédországban, Södertälje és Jönköping között kezdődött meg egy autonóm technológiával felszerelt Scania S500-as nyerges vontató tesztelése.

Az amerikai TuSimple kipróbált technológiát hozott Európába, ugyanis immáron 2015 óta dolgozik önvezető kamionok vezérléséhez szükséges autonóm rendszereken. A cég tavaly közölt kutatása szerint az önvezető teherautókban hatalmas potenciál van, tapasztalataik szerint ugyanis akár 10 százalékos üzemanyag-megtakarítás is elérhető az ezzel a technológiával szerelt, távolsági áruszállításra használt kamionoknál.

Bár az együttműködés egy tesztjárművel indul, a Traton-csoport a jövőben teljes, önvezető teherautókból álló flottákat szeretne tesztelni, ráadásul nemcsak Svédországban, hanem Németországban is. A német konszern szerint idővel mindez megoldást jelentene a teherautó-sofőrök hiányára is. A német közvélemény a koronavírus első hulláma alatt testközelből is megismerte a problémát, ugyanis a határok lezárása miatt nagyon sok kelet-európai kamionsofőr, köztük rengeteg lengyel kiesett a munkából. Iparági számítások szerint ugyanakkor csak Németországban 60 ezer teherautó-sofőr hiányzik a fuvarozásból.