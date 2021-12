A Peugeot, a Citroën és az Opel (valamint kívülállóként a Toyota) után a Fiat is megkapta a cégcsoport EMP2 platformra épülő középkategóriás áruszállítóját. Nagy változást ez nem jelent, hiszen a Scudo eddig is az Expert / Jumpy / Proace rokona volt, ám míg a többi modell már 2016-2017 során átállt az új alapokra, a Fiat Scudo csak most fért hozzá ahhoz – az elmúlt öt évben helyette Talento néven forgalmazták a Renault Trafic / Nissan Primastar / Opel Vivaro ikreket.

A Fiat Scudo mindhárom karosszériahosszal (4,6, 5,0 és 5,3 méter), illetve az ezekhez tartozó 4,6-6,1 köbméteres raktérkapacitással elérhető, a legnagyobb hasznos teherbírás 1,4 tonna. A legnagyobb verzió raktere 6,6 köbméterre bővíthető a Moduwork rendszerrel, amely multifunkciós, lehajtható utasüléseket, illetve átnyitható válaszfalat kínál – ilyenkor akár 4,0 méteres tárgyak is szállíthatók az autóval.

Az 1,5 és 2,0 literes dízelmotorokkal (102-177 LE) is rendelhető autó legnagyobb újdonsága a 136 lóerős villanymotor, amelyhez 50 vagy 75 kWh kapacitású akkumulátor társítható, ennek megfelelően akár 330 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel (WLTP norma szerint mérve.) Az akkucsomagok akár 100 kW-tal tölthetők, így 45 perc alatt elérik teljes kapacitásuk 80%-át.

A Scudo tucatnyi fejlett vezetőtámogató funkciót is kap, a táblafelismeréstől az automata vészfékezésen át a sávelhagyásra figyelmeztető jelzésig. Összkerékhajtás nincs, de rendelhető a GripControl rendszer, amely a menetstabilizáló rendszer vezérlésével segíti az előrejutást nem szokványos tapadású felületen.