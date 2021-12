Újabb város, a közel 44 ezer fős lakossággal rendelkező Dunakeszi kapcsolódott be a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojektbe. A budapesti agglomerációban található településen egy elektromos MAN Lion’s City 12 autóbuszt próbálhatnak ki az utasok, amely egészen december 23-ig fog közlekedni a menetrendszerint forgalomban a Sportbusz Kft. üzemeltetésében.

Az IF Design díjjal kitüntetett elektromos busz 2018-ban mutatkozott be a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon. A 12,2 méter hosszú autóbusz 2020 őszén járt először Magyarországon és azóta már Kaposvárott, illetve Veszprémben is kipróbálták. A teljesen alacsonypadlós jármű utasterében 41 ülő- és 47 állóhely található. Hajtásáról 326 lóerős (240 kW) csúcsteljesítménnyel és 2100 Nm forgatónyomatékkal rendelkező központi villanymotor gondoskodik, amely a 480 kWh összkapacitású lítiumion akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. Ideális körülmények esetén az elektromos Lion’s City egy feltöltéssel 270 kilométert tud megtenni. Egy müncheni teszt során azonban bebizonyosodott, hogy gazdaságos vezetéssel akár 550,8 kilométeres hatótáv is kihozható vele.

Mint ismeretes 2022-től a 25 ezernél nagyobb lélekszámú településeken csak elektromos buszokat lehet forgalomba helyezni. A városoknak ezért lehetőségük van különféle gyártmányokat kipróbálniuk annak érdekében, hogy tapasztalatot gyűjtsenek az akkumulátortechnológiás buszokkal. Az állami finanszírozású Zöld Busz Program megvalósítására a következő 3 évben 180 milliárd forint áll rendelkezésre, ami legalább 1100 e-busz beszerzését teszi lehetővé. Figyelembe véve, hogy hazánkban két helyen – Komáromban és Székesfehérvárott – is gyártanak elektromos buszokat, a jövőbeli beszerzések így akár még a magyar munkahelyek megtartását és gyarapítását is lehetővé teszik.

Számítások szerint egyetlen dízelbusz éves szén-dioxid-kibocsátásának semlegesítéséhez 900 darab fa szükséges. (A fák oxigént termelnek és szén-dioxidot dolgoznak fel.) Az elektromos autóbuszokkal tehát jelentős mértékben csökkenthető a városi autóbuszok lokális károsanyag-kibocsátása. Mindemellett az akkumulátortechnológiás buszok kilométer arányosan legalább 61 forinttal olcsóbban üzemeltethetők, mint a dízeles társaik.

Az MAN Lion’s City 12E autóbusz díjmentesen vehető igénybe, de a jelenleg hatályos rendelkezések szerint utasterében maszkot kell viselni, ahogy minden autóbuszon.