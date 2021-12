2021 őszén a BYD (Build Your Dreams) megállapodott az Eurotrade vállalattal az elektromos teherautók és furgonok forgalmazásáról – tájékoztatta a Vezesst a cég. A kínai gyártó elektromos teherautóit és kishaszonjárművet még 2019 őszén mutatták be Győrben, de a koronavírus járvány miatt két éves késéssel indulhatott el a BYD teherautók hazai értékesítése.

“Amennyiben az e-teherautók és e-buszok portfoliójára koncentrálunk, akkor azt látjuk, hogy a BYD egymaga több ilyen elektromos eszközt gyárt, mint a sorban utána következő cégek együttesen. A kínai márka széles termékkínálata az e-teherautók területén, valamint az Eurotrade eddigi sikeres együttműködése a BYD elektromos autóbuszok vevőszolgálati hátterének kiépítésében és a BYD solar gyártmányainak hazai értékesítésében megalapozta a két cég kapcsolatainak további bővítését“- olvasható az Eurotrade közleményében. A magyar cég egy kabin-alváz kivitelű 7,5 tonnás könnyű teherbírású teherautót (felső kép), valamint egy furgont (lenti kép) vezet be a magyar piacra.

Az ETP3 4,46 méter hosszú, kétüléses villanyfurgon, amely 44,9 kWh kapacitású lítium-vasfoszfát akkumulátorcsomaggal készül. A 2,42 tonnás össztömegű jármű egy feltöltéssel – elméletben – 275 kilométert tud megtenni. A kis elektromos áruszállító 3,5 köbméteres raktérrel rendelkezik, amibe összesen 720 kilogrammnyi áru pakolható. Akkumulátorcsomagja 40 kW-os teljesítményű töltővel mindössze 1,5 óra alatt feltölthető, vagyis az ETP3 gyorsan hadra fogható.

Az ETM6-os pedig 5,95 méter hosszú, felépítményezhető teherautó, amely 3,9 tonnás hasznos teherbírással rendelkezik. A 126 kWh összkapacitású lítium-vasfoszfát akkumulátorokat a két tengely közé építették be. Ez a teherautó 200 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, a lemerült akkumulátorai pedig szintén másfél óra alatt tölthetők fel egy 120 kW teljesítményű DC-töltővel. Ezt a modellt már Hollandiában is forgalmazzák, magyar forgalmazás bejelentésével szinte egy időben tette közzé a BYD, hogy a svéd IKEA alvállalkozója, a TDS 10 darab ilyen tisztán elektromos teherautót rendelt. Könnyen elképzelhető, hogy ezt a gyakorlatot több európai országban is követni fogja az összeszerelhető bútorokat kínáló áruház.

Az újdonságok garanciális és garanciaidőn túli szervizelésért ugyancsak a kisigmándi székhelyű, több mint 30 éve működő cég felel.