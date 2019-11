Az Eurotrade régi motorosnak számít a haszonjármű értékesítésben, hiszen eddig több mint 8500 – még belsőégésű motorral szerelt – járművet adtak el Magyarországon, mintegy három évtized alatt. A családi vállalkozáshoz köthető többek között a Tatra teherautók és a Wielton félpótkocsik forgalmazása. A több mint 75 főt alkalmazó, három telephelyen működő cég úgy döntött, hogy megérett az idő a stratégiaváltásra, ezért a megújuló energiaforrások és az elektromos hajtás felé fordult. Talán ennek is köszönhető, hogy tavaly rekordnak számító, 15 milliárd forint feletti árbevételt értek el.

A kínai globális elektromos akkumulátor-, napelem-, autó- és haszonjárműgyártó vállalat, a BYD fontos szövetségesre lelt a hazai Eurotrade Kft. személyében. A két cég minderről közös sajtóeseményben számolt be, ahol az is kiderült, milyen elektromos BYD haszonjárművek forgalmazása kezdődhet meg idehaza.

A BYD furgonja jóval alacsonyabb fenntartási költségeket igényel a dízeles változatokhoz képest. Ez elsősorban az elektromos hajtásnak köszönhető.

A volt komáromi Nokia-gyár épületében működik a BYD buszgyár, amely többek között a brüsszeli repülőtérnek is szállított elektromos buszokat, de a legújabb londoni emeletes autóbuszokhoz is idehaza szerelték össze az alvázakat. Globálisan nézve a kínai mamutvállalatról inkább könnyebb azt elmondani, hogy mit nem gyárt, mert palettája elképesztően széles: a kukásautóktól kezdve, a 31 tonnás dömpereken és távolsági buszokon át, egészen a 3,5 tonna alatti furgonokig szinte mindent csinálnak, amibe csak lehet szerelni elektromos hajtást. A villástargoncákról és az elektromos autókról nem is beszélve.

Pedig az akkumulátor-technológiás négykerekűek terén a BYD 2015 óta piacvezető szerepet tölt be a világon, évente több mint 300 ezer eladott elektromos személyautóval. A haszonjárműveket illetően sem áll rosszul a cég, hiszen már több mint 50 ezer autóbuszt gyártottak fennállásuk óta. Eddig 8,7 m, 12 m és 18 méter hosszú városi alacsonypadlós buszaikkal, valamint 12 méter hosszú távolsági és 10,2 méter hosszú emeletes buszokhoz való alvázzal voltak jelen az európai piacon.

A BYD ugyanakkor megkezdi a T3-as elektromos kisteherautó, egy speciális konténerszállító, a 7,5 tonnás T6-os elektromos kisteherautó és a T8-as elektromos, illetve a 18 tonnás közúti teherautó forgalmazását Európában. Ezeket a modelleket jövőre idehaza az Eurotrade-től lehet majd megvásárolni. Árakról ugyanakkor egyelőre nincs információ, mert jelenleg is tárgyalásokat folytatnak erről.

Az Eurotrade elszántsága nem ismer határokat az új modellek bevezetését illetően, ugyanis elintézték, hogy elhozzanak egy BYD T6-ost az USÁ-ból, valamint egy T3-as személyszállító furgont Kínából a kisigmándi telephelyre. Így legalább érdemben is meg lehetett nézni, mivel próbálnak az Eurotrade-nél az elektromos teherautókat keresők kedvére tenni. Mindkét modellel lehetett egy kört menni a telephelyen belül.

Menetpróba

Elsőként a T6-osba ültem be, amelynek fülkéje érdemben semmiben sem különbözik a hasonló kategóriájú, dízelmotoros változatokétól. Az Isuzu-fülkés jármű műszerfala igazi kuriózum, mivel a kormánykerék mögött egy full digitális kijelző van, amelynek grafikája a mechanikus változatokét idézi. A rögzítőféket sajátosan egy, a vezető mellé szerelt kis “dobozon” lehet kezelni. A kiengedéséhez be kell nyomni, behúzásához pedig felfelé kell húzni a kis gombot. Ezt követően drive módba kell tenni az automataváltót és már lehet is vele menni.

Messzemenő következtetéseket nem lehet levonni a néhány perces tesztútból, de a 150 kW-os (204 LE) elektromotor rendkívül gyorsan tudja lendületbe hozni ezt teherautót, ami nyilván önmagában nem világszenzáció, hiszen többek között ez az elektromos hajtás egyik előnye, de azért valahol mégiscsak félelmetes ezt érezni egy 7,5 tonnás, puttonyos áruszállítónál. Kormánya viszont nem olyan könnyen tekerhető, mint az elektromos járműveknél általában, szervója sokkal közelebb áll a hagyományos változatokhoz. Mindent összevetve kedvező benyomást tett a T6-os, amely 120 kWh teljesítményű lítium-ion akkumulátorcsomaggal rendelhető és egy feltöltéssel 240 kilométert lehet vele menni, teljes terheléssel. A modell 2020 harmadik negyedévétől lesz rendelhető az Eurotrade-nél, már új fülkével.

A T3-asból egyelőre egy személyszállítós változatot tudtak bemutatni, amely a maga 4,46 méter hosszúságával, 1, 72 méteres szélességével és 1,87 magasságával nem számít éppen grandiózusnak, ettől függetlenül öt fő kényelmesen elfér benne úgy, hogy a hátsó traktusban egy nagyobb csomagtér is van. A jármű mozgatásáról 100 kW-os (136 LE) motor gondoskodik, amely dinamikusan és csendesen hozza lendületbe a T3-ast. A “kisfurgonos” vezetési élmény már az első métereken érezhető, de rugózása meglepően kellemes, ami leginkább az elülső MacPherson felfüggesztésnek és a hátsó laprugóknak köszönhető. Menet közben sem kellemetlen zörgés, sem kopogás nem jelentkezett a tesztút alatt. A gyári tájékoztatás szerint egy feltöltéssel 300 kilométer tehető meg vele, töltését pedig 6.6 kW-os lassú töltővel és 40 kW-os gyorstöltővel is meg lehet oldani.

Bár a műszaki lapján nincs feltüntetve, az Eurotrade sajtóanyagából egyértelműen kiderül, hogy a nikkel-kobalt-mangán (NCM) akkumulátorcsomagja 1,5 óra alatt teljesen feltölthető. Áruszállítós változata 3,5 köbméteres raktérrel büszkélkedhet, amelybe 920 kilogrammnyi árut lehet bepasszírozni. A BYD elektromos furgonja jövő év első felétől rendelhető az Eurotrade-nél. Bár a korábban említett 18 tonnás, 200 kilométeres hatótávval rendelkező T8-as is megvásárolható lesz Magyarországon, a forgalmazó úgy számol, hogy arra a hulladékszállításban érdekelt cégek tartanak majd igényt.

Az Eurotrade valamennyi modellnél biztosítja majd a vevőszolgálatot, a szükséges pótalkatrészeket, a garanciális és a garancia időn túli szervizelést legyen szó a teherautókról, vagy a BYD autóbuszokról.