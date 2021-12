Vajon milyenek lesznek a jövő traktorjai? Ezt a kérdést tette fel nemrég a New Holland, amely válaszképpen bemutatta legújabb koncepcióját, amely sokkal inkább hasonlít egy Mars-járóra, sem mint korunk tipikus traktorjaira. Azt persze nem árulták el, hogy az újdonságból mikor lehet valóság, így nem tudni biztosan, mennyit kell várni arra, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló traktorok közlekedjenek. A Straddle Tractor koncepció mindenesetre egy már létező problémára kíván megoldást találni, ezért lehet, hogy nem is olyan távoli jövőt képvisel.

A New Holland szerint egyre többen fordulnak hozzájuk azzal a kéréssel, hogy olyan traktort fejlesszenek ki, amelyek a szőlőültetvényeken is bevethetők. Ott ugyanis nem férnek el a normál nyomtávolságú traktorok, mivel a szőlőtőkéket magában foglaló sorok között gyakran csak másfél méternyi hely van. A süppedős, homokos talajjal rendelkező emelkedőkön ugyanakkor szükség van arra a fajta teljesítményre amit egy nagyobb traktor tud nyújtani. Szüret idején ugyanis ilyen és ehhez hasonló járművekkel gyűjtik be a szőlőfürtöket a franciaországi Champagne-, Médoc- és Burgundy tartományokban.

A CNH Industrial tulajdonában lévő cég a Pininfarina stúdiót kérte fel, hogy tervezzen meg egy szőlőültetvényeken is használható kis traktort. A koncepció jármű olyan újszerű fejlesztéseket vonultat fel, mint az oldalfalból kinyúló kormányoszlop, a nyitható szélvédő, valamint a digitális visszapillantó tükör. A Straddle Tractor emellett teljesen áramvonalas kabinnal és karosszériával rendelkezik. Ha ebben a formában valósulna meg, akkor minden bizonnyal sokan akarnának szőlőültetvényeken dolgozni, hiszen a Pininfarina a sportautókat megszégyenítő formatervvel ruházta fel az újdonságot.

A Straddle Tractor lehetséges hajtásáról még nem árult el részleteket a New Holland. Nem kizárt, hogy üzemanyagcellás lesz, hiszen ez az a hajtás, amely most egyre inkább érvényesülni látszik a következő generációs haszonjárműveknél. A New Holland az elmúlt években több érdekes traktort is bemutatott, ezek közül is egyik legérdekesebb a biogázzal működő változat. A CNH Industrial másik márkája, a Steyr sem szégyenkezhet a koncepció traktorok terén, az osztrák cég által fejlesztett modell ugyanis hibrid hajtásláncot használ.