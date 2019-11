A károsanyag-kibocsátás csökkentése a mezőgazdaságban is kulcskérdés, ezért a gyártók egyre-másra mutatnak be ezzel kapcsolatos megoldásokat. Ezúttal az osztrák Steyr villantott egy nagyot, amely az olasz FPT Industriallal közösen mutatta be hibrid traktor koncepcióját.

A monstrum hajtáslánca egy dízel erőforrást, generátort, akkumulátort, négy kerékagymotort, egy elektromotort, valamint egy nyomatéknövelő áttételt foglal magában. A külön-külön is szabályozható elektromotorok szerepe, hogy további energiát biztosítanak akkor, amikor a traktor csúcsteljesítménnyel üzemel. A folyamatosan változó erőátvitelnek köszönhetően jóval kisebb a hajtáslánc energiavesztesége a mechanikus sebességváltóval szerelt traktorokhoz képest. A Steyr hibrid traktorja emellett fékezési energia visszanyerésre is képes, ezért egy hosszabb lejtőn lefelé gurulva vissza lehet tölteni valamicskét a jármű akkumulátorába.

A koncepció traktor a hidraulikus rendszereit is elektronikusan működteti, ami nemcsak gazdaságosabb, hanem hatékonyabb is. Szükség esetén a jármű teljesen elektromos üzemmódban is képes dolgozni, ami mondjuk olyan termőföldeken jön jól, amelyek lakott területek közelében találhatók. A Steyr koncepcióját a legutolsó technológiával szerelték fel: a független kerékfelfüggesztés kényelmesebb utazást, az integrált kamerák és a kabin nagy üvegfelületei pedig kiváló kilátást biztosítanak a vezető számára.

A koncepción dolgozó szakemberek teljesen szabaddá engedték a fantáziájukat. A hibrid traktort ugyanis egy drónnal is ellátták, amelyet munka közben “küldhet a levegőbe” a traktor vezetője, így jó előre láthatja, melyek azok a területek, amelyekre koncentrálnia kell. A jármű jobb oldali ablakán valós idejű, hasznos információk jeleníthetők meg a vezető számára.

Hogy milyen lesz a jövő traktorja, egyelőre még nagy kérdés. Az biztos, hogy a Steyr és a New Holland céget is birtokló CNH Industrial korábban gázüzemű változatot is bemutatott. Ezt ráadásul idén két díjjal is kitüntették.