Van egy alig ezerfős lengyel falu, Poznań-tól északra, ahol Lengyelország és Közép-Európa egyik legnagyobb buszgyára működik. Bolechowo azonban ezentúl nemcsak erről lehet híres, hanem egy egészen unikális kezdeményezésről is. A spanyol CAF kezében lévő buszgyártó ugyanis úgy döntött, hogy egy grandiózus töltőparkot hoz itt létre. A tervek szerint a létesítmény Európa egyik leginnovatívabb töltőparkja lehet különböző teljesítményű töltőkkel és kétirányú energia áramlással.

Ebben az évben a Solaris több száz elektromos buszt szállíthat le legalább 30 európai város számára. Az e-buszok gyártása kiemelten fontos a lengyel vállalat számára, amelyhez évről-évre egyre több tisztán akkumulátor-technológiás buszra vonatkozó megrendelés fut be. Az új elektromos busztöltőparkot 5 ezer négyzetméteres területen építik fel. A tervek szerint a fedett részen 4 busz egy időben történő töltésére nyílik lehetőség, emellett felépítenek a helyszínen egy úgynevezett technikai szobát is a különféle tesztek és vizsgálatok lebonyolítására. A létesítmény esővédő tetejére napelemeket fognak telepíteni annak érdekében, hogy a járművek töltését zöld, tehát megújuló erőforrásból származó árammal is lehessen végezni.

A Solaris úgy tervezi, hogy a töltőparkjában három különböző gyártótól származó töltőrendszer lesz elérhető. Ez biztosítja, hogy többféle akkumulátortöltési technológiát próbáljanak ki a különféle autóbuszokhoz. A töltőparkban 8 darab 150 kW és 600 kW teljesítmény közötti töltő fog rendelkezésre állni, de lesz még négy extra gyors töltést biztosító 300 kW-os töltő is. Ezek közül több pantográfos kialakítású lesz, így a busz tetejére szerelt töltőcsatlakozó segítségével lehet majd tölteni a jármű akkumulátorait.

A töltőrendszert ugyanakkor a V2G kommunikációs technológiával is ellátják, amelynek köszönhetően a járművekből is betáplálható elektromos áram a hálózatba. Ennek köszönhetően a gyártónak lehetősége lesz időnként tesztjelleggel lemeríteni az új autóbuszok akkumulátorait. Lengyelországban ez lesz az első ilyen elektromos töltőpark, de még Európában sem túl sok létezik ilyenből.

Az új töltőpark építése év végén kezdődik és várhatóan 2022 közepén kezdheti meg működését. A Solaris elektromos buszai hazánkban sem ismeretlenek, idehaza Pakson közlekednek a lengyel gyártó által fejlesztett e-buszok.