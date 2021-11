Off-road kisteherautót mutatott be a világ egyik legvagányabb expedíciós járműveit gyártó Torsus. Az újdonság lényegében egy Volkswagen Crafter újragondolt változata, ugyanakkor nemcsak a fülke, hanem az alváz is a német partnertől ered.

A cseh cég lényegében csekély mértékű módosításokat hajtott végre annak érdekében, hogy mindenen átgázolós off-road teherautót hozzon létre. Egyfelől tereppapucsokat rakott a tengelyekre, másfelől pedig megerősítette alvázat, hogy jobban bírja a járatlan utakon a kiképzést. Természetesen a lökhárító is masszívabbra cserélték, emellett műanyagvédő borítást kaptak a kerékjárati ívek is.

Az újdonság hajtásáról a létező legerősebb 177 lóerős, 2.0 bi-turbós, Euro 6-os dízelmotor gondoskodik, amelyhez hatsebességes manuális, vagy nyolcsebességes automataváltó csatlakoztatható. A Toursusnál nem bíztak semmit sem a véletlenre, ugyanis felkészítették a vízben történő haladásra is. A jármű alváza kiegészített motorvédelmet kapott, a levegőbeszívását pedig kivezették a tető fölé.

Bár a cseh cég egy felépítmény nélküli változatot mutatott be, ettől függetlenül az összkerékhajtású Torsus Therrastorm 5996 mm-res, valamint 6846 mm-res hosszúságban is készülhet. Az össztömeget tekintve pedig lehet 3,5, esetleg 5, vagy 5,5 tonnás. Felhasználási jellegét tekintve a gyártó szerint a Therrastrom éppúgy alkalmas farmok, helyi gazdaságok mindenes szállítójárműveként, vagy erdészetek faszállító teherautójaként a mindennapi munkavégzésre. Annyi bizonyos, nem arra tervezték, hogy álljon és a sarat is bírja. A Therrastorm már előrendelhető, globális forgalmazását pedig január elején kezdik. A cseh cég egyelőre árat nem árult el az újdonsággal kapcsolatban.