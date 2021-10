Még azért van bő két hónap az év végéig, de vannak dolgok amiket már most tudhatunk a jövő évről. Ezek közé tartozik például az, melyik autóbusz viselheti jövőre a megtisztelő “2022-es Év Turistabusza” címet. Szeptember elején ugyanis 22 európai szakújságíró látogatott el a szlovéniai Bledbe, hogy részt vegyen a turistabuszok tesztelésén. Az ő döntésük alapján ezt a címet jövőre a Neoplan Cityliner Platina felszereltségű változata viselheti.

“A Neoplan Cityliner lenyűgöző üzemanyag-hatékonyságról és dinamikus vezethetőségről tett tanúbizonyságot” – hangsúlyozta a díj kapcsán Tom Terjesen, a zsűri elnöke. Az újságírók a Neoplan mellett még 3 típust, egy Setra S 511 HD, egy VDL Futura FDD2, valamint egy Volvo 9900 DD típusú turistabuszt vizsgáltak. Ahhoz képest elképesztően keveset, hogy ebben a szegmensben olyan nagy gyártók vannak még jelen, mint a Scania, a Van Hool, az Irizar, vagy a Mercedes-Benz. Tavaly a pandémia miatt egyáltalán nem volt ilyen teszt, így már az is nagy szó, hogy idén meg tudták csinálni.

Több mint valószínű, hogy a döntésben az is közre játszott, hogy a Neoplan Cityliner idén töltötte be az 50. születésnapját, az ős Citylinert ugyanis 1971-ben mutatták be. Az, hogy egy turistabusz ilyen hosszú ideje készül, kifejezetten kuriózumnak számít. A Platinum felszereltségű Citylinert a Neoplan 1995-ben leplezte le, hogy így tisztelegjen a legendás előd előtt. A modellváltozat már messziről felismerhető a platina árnyalatú fényezéséről, a hatalmas “Platinum” feliratról, illetve a jellegzetes csíkozásról. Ez a színterv utalás az első Neoplan Citylinerre, amelynek két oldalát – az akkori amerikai távolsági buszoknál alkalmazott megoldáshoz hasonlóan – ezüstszínű lemezekkel borították. Jellemző volt továbbá a homlokfal szélvédő és a lökhárító közötti részének platina színűre fényezése is.

A Neoplan Cityliner új ülésekkel készül, amelyeknél USB-töltés, valamint vezeték nélküli telefontöltési lehetőség is rendelkezésre áll az utasok számára. A turistabusz emellett olyan innovációkkal rendelkezik, mint a világ első távolsági buszok számára kifejlesztett digitális visszapillantó, az MAN OptiView.