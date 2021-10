A dán nemzetközi hajózási és logisztikai vállalat, a DFDS 100 darab tisztán elektromos Volvo teherautót rendelt. A megrendelés 44 tonna össztömegre konfigurált FM típusú teherautókra vonatkozik, amelyek egy feltöltéssel 300 kilométert tudnak megtenni. Éppen ezért várhatóan nemcsak a városi, hanem a regionális áruszállításban is részt fognak venni. Az akkumulátor-technológiás Volvók 43 kW teljesítményű AC-töltővel, illetve 250 kW-os DC-töltővel egyaránt rendelkeznek, így nemcsak éjszaka, hanem akár napközben is fel lehet őket tölteni. Utóbbi használata esetén a töltés mindössze 2,5 órát vesz igénybe.

A DFDS által megrendelt Volvo teherautók hat akkumulátorral fognak rendelkezni, amelyek 540 kWh összkapacitással rendelkeznek. Az FM modell hajtásáról elektromotorok gondoskodnak, amelyek együttes maximális teljesítménye a 666 lóerőt (490 kW) is elérheti. A Volvo FM Electric a legénységi és az XXL fülke kivételével ugyanakkor többféle hosszúságú kabinnal megrendelhető.

Az első példányok kiszállítása várhatóan a jövő év negyedik negyedévében kezdődhet meg. Mindez egyúttal a Volvo FM sorozatgyártásának a kezdetét is jelentheti. Bár ezt még hivatalosan nem jelentették be, hiszen eddig a Volvo Trucks alapvetően az olyan pilot tesztekkel kapcsolatban adott hírt az elektromos FM-ről, mint például a DHL-nél közlekedő 60 tonnás változat kísérleti üzeme. A svéd gyártó egyébként nincs ezen a téren késésben, mivel korábban a 2022-es esztendőt jeltölték meg az elektromos FH, FM, illetve az FMX sorozatgyártásának kezdeteként. A svéd vállalat ugyanakkor már jelenleg is gyárt szériában akkumulátor-technológiás teherautókat, az FE és FL Electric modellek már 2019 óta gördülnek le a gyártósorról.

“Az a célunk, hogy véghez vigyük az elektromos forradalmat a teherautók gyártása terén. A piaci pozíciónk azt mutatja, hogy abszolút jó úton járunk ezen a téren. 2030-ra az általunk legyártott és átadott teherautók fele teljesen elektromos lehet” – jelentette ki Roger Alm a Volvo Trucks elnöke. Bár a 16 tonna feletti elektromos teherautók piaca jelenleg még csak évi párszáz darabot tesz ki Európában, a Volvo Trucks valóban jó, mintegy 40 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik ezen a téren.