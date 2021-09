A T-Way-t májusban mutatta be az olasz gyártó, amely nem kevesebbet vár el tőle, mint azt, hogy folytassa az egykoron az afrikai sivatagban gázoló Fiat PC90-esek, vagy a Dakarra épített IVECO EuroCargo off-road teherautók, illetve Trakkerek sikerét. Az Iveco szerint a siker útja egyértelműen egy robusztus alvázzal és kényelmes, modernizált fülkével van kikövezve.

Bár a T-Way ugyanazzal az alvázzal készül, mint elődje, azért néhány módosítást végrehajtottak rajta. A nagy szilárdságú, 10 mm vastag acélból készült létraalváz jelenleg kategóriaelsőnek számít a maga 177 kNm-es csavarodási merevségével. Ezentúl azonban az első tengely maximális terhelhetősége akár már 9 tonna is lehet. Az új, nagy teherbírású hátsó felfüggesztésnek köszönhetően javult a teherautó súlyelosztása, illetve nagyobb lett a hasmagassága, ami ezáltal jobb terepszögeket tesz lehetővé. Fontos változás még, hogy az erőátvitel, valamint a teljesítmény maximalizálása érdekében a kerékagy végáttétel a hátsó tengelyeken immáron az alapfelszereltség részét képezi.

Tízessel több

Az új T-Way hajtásáról 13 literes Cursor motor gondoskodik, amelyből immáron 510 lóerős változat is létezik. Ez 10 lóerővel több, mint amit a Trakkerhez korábban kínált legnagyobb erőforrás tudott. A megrendelők ugyanakkor a kisebb, 9 literes Cursor blokkal is választhatják a T-Way-t. Ezekre ugyanakkor valószínűleg a kisebb teljesítményt igénylő, például betonmixeres felhasználásokkor eshet az üzemeltetők választása. A dízelmotorok a jól bevált 12 vagy 16 sebességes Hi-Tronix automatizált sebességváltókkal társíthatók, amelyek most olyan új funkciókkal egészültek ki, mint a visszagurulás-gátló asszisztens, valamint a „hintáztatás” funkció, ami akkor jöhet jól, ha például beragadtak a süppedős talajon a dömper kerekei. Ugyancsak az új funkciók között találjuk a kúszó fokozatot is, amely lehetővé teszi a nagyon alacsony sebességgel történő elindulást alapjáraton. A sebességváltó hatékonyságát a Hi-Cruise vezérlő rendszer növeli, ami egyfelől prediktív, domborzatkövető sebességváltást hajt végre, másfelől sebességtartó és vitorlázás (Eco-Roll) funkcióval is rendelkezik.

Az építőipari felhasználásra és a nehéz terepre tervezett teherautóknál az összkerékhajtás kiemelt jelentőséggel bír. A T-Way-nél ez az opció megmaradt, ugyanakkor a Hi-Traction névre keresztelt hidrosztatikus hajtásrendszer a 6×4-es alvázas és vontató kivitelekhez elérhető. Az összkerékhajtással (AWD) sok dolga nincs a sofőrnek, mivel az automatikusan aktiválódik és egészen 25 km/órás sebességig van működésben, hogy szükség esetén további tapadást biztosítson a hidraulika az első kerekek számára. Ez gazdaságosabb üzemanyag-felhasználást és magasabb hasznos teherbírást eredményez. A T-Way önsúlya ugyanis 325 kilogrammal csökkent a hátsó dupla tengely felfüggesztésének újszerű kialakításával, amely most már mindössze egyetlenegy egységből áll. Ezek a funkciók jelentős előnyökkel járnak olyan feladatoknál, amelyek közúton történő szállítást is igényelnek, ilyen például az építőanyagok fuvarozása.

Az Iveco T-Way alvázas és vontatós kivitelben egyaránt elérhető és a 6×4-es és a 8×4-es kerékképletű változatok részleges kerékmeghajtással (PWD), míg a 4×4-es, 6×6-os változatok összkerékhajtással (FWD) készülhetnek. De létezik emellett még 8×8-as összkerékhajtású variáns is az alvázas kialakítású T-Way esetében. Lényeges előrelépés még, hogy az összkerékhajtás kínálata kibővült az új 4000, 4200 és 4500 milliméteres tengelytávú modellekkel is, amelyek különleges szállítmányokat is képesek szállítani az alváz egyéb módosítása nélkül. A modell emellett számtalan felépítmény fogadására alkalmas, csakúgy, mint anno a Trakker.

Bójakerülés másképpen

A háromtengelyes Iveco T-way nem mindennapi látványnak számít a Drivingcamp vezetéstechnikai pályán. Egy teljesen új, kosztól és sártól megkímélt dömper meg aztán végképp. De a pálya kellően nagy ahhoz, hogy ekkora jószág meg tudja meg tudja mutatni, hogy mire képes. A vezetőülésében helyet foglalva az első dolog, ami feltűnhet az embernek az az, hogy a műszerfal, a motorsátor és az oldalajtó burkolatai szinte körülölelik a sofőrt. A T-Way műszerfala ugyanakkor jóval áttekinthetőbb és modernebb lett. De nincs túl sok kapcsoló és a műszeregység is hagyományos, így viszonylag gyorsan kiismerheti magát a sofőr. Az talán egy kicsit szokatlan lehet, hogy a rögzítőfék karja jobb oldalon, a levegőbefújást szabályozó forgókapcsoló alatt van, de ezt is gyorsan meg lehet szokni. A váltó pozíciója magasabban van, nem véletlenül, hiszen terepen ezt sokat kell használni főleg a kúszófokozatok miatt.

A szervezők a pályán a kikerülés szimulálására bójákat tettek le, hogy így demonstrálják a dömper stabilitását. A mutatványhoz kifejezetten jól jön, hogy a T-Way-t nagyméretű visszapillantó tükrökkel szerelték, mert ezek mindent megmutatnak a T-Way környezetében. Az alsó kisméretű tükörben pedig azt is lehet látni, ha a hátsó kerékkel adott esetben áthajtok egy bóján. Menet közben nem tudtam képeket készíteni az akadályokról, de a feladat lényegében arról szólt, hogy a kétsávos útra letett bójasorokat egyszer jobbról, egyszer balról, majd ismét jobbról kellett kerülni. És ilyen akadályokból volt 2-3 etap a pályán. Itt nyilván akkor szerepelt jól az ember, ha nem ment le a pályáról, plusz a bójákat sem taposta szét a kerekekkel.

A tesztvezetés elején feltűnt, hogy a T-Way már az első métereken mennyire gyorsan és dinamikusan hozható mozgásba. Ennek köszönhetően meglehetősen gyorsan elérte a mutatvány teljesítéséhez optimálisnak tekinthető 30-40 km/órás sebességet. A háromtengelyes dömper nem okozott csalódást, mert bebizonyosodott, hogy a bóják kerülésénél tűpontosan lehet manőverezni a T-Way dömperrel és az embernek nincs az az érzése, hogy a hátsó tengelyek a kelleténél kissé jobban le lennétek tapadva. A jármű súlyelosztása ideális, emiatt a T-Way agilis és fürge. Hozzá kell tenni, azért a méretes kormányt kitartóan szedni kell ahhoz, hogy a bóják érintése nélkül menjen át S-alakban a mesterséges akadályokon. A T-Way azonban nem vallott kudarcot a Drivingcampen, mind végig megőrizte stabilitását, egyszer sem csúszott ki, illetve a kanyarokban nem dőlt be a felépítmény.

A T-Way megérkezésével gyakorlatilag befejeződött az Iveco nehézkategóriás haszonjármű kínálatának fejlesztése. Ez azt jelenti, hogy teljessé vált a Way-termékcsalád, amelynek része a távolsági árufuvarozásra szánt S-Way, valamint a könnyű terepre szánt X-Way. És milyen jó, hogy az Iveco kissé “S-Wayesítette” a Trakkert, mert egy olyan vagány dömper született meg belőle, ami már joggal nevezhető a felnőttek játékszerének, a korábbi jófiús fizimiska pedig végképp a múlté.