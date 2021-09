A múlt és a jelen villamosaival is találkozhatnak az érdeklődők ezen a hétvégén a fővárosban, az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap keretén belül. A 15 járműből álló kiállításon megtekinthető lesz többek között a legidősebb üzemképes favázas villamos, a fővárosi utcák képét évtizedeken át meghatározó UV-szerelvény, a korábban Budapesten is közlekedő, de az elmúlt évekig a vidéki nagyvárosok jellemző típusa, az FVV „Bengáli”, de a látogatók találkozhatnak a téli időszakban fontos hóseprő-járművel, egy nemrégiben korszerűsített „hannoveri” TW 6000-es villamossal és egy modern CAF-szerelvénnyel is.

A kiállítás szeptember 18-án és 19-én, szombaton és vasárnap 10:00 és 18:00 között tekinthető meg a Károly körúton, a Deák Ferenc tér és a Dob utca közötti szakaszon.

A hétvégén nyitva tart a BKV Földalatti Vasúti Múzeuma is a Deák Ferenc téren. A kiállítást a Millenniumi Földalatti Vasút egyik eredeti alagútszakaszában alakították ki, így nemcsak a kiállított kocsik, makettek, iratok és fényképek, hanem maguk a falak is egyedülálló történelmi atmoszférát sugároznak. Az itt látható kocsikat 1975-ben a nyitott födémrészen keresztül, daruval emelték be a vágányokra. Fényképek és modellek mutatják be a földalatti vasút történetét az építéstől napjainkig, de a metróépítésekbe is betekinthetnek a látogatók. A kiállítás 10:00 és 17:00 között várja az érdeklődőket.