A Ferrari és a McLaren Forma-1-es csapatainak egykori mérnöke, Ben Scott-Geddes alapította a Fering vállalatot, hogy a szupersportkocsik világában megszerzett tudást valami praktikusabb, kézzel foghatóbb célra fordítsa.

A vállalkozás első terméke a Pioneer, amely nevéhez méltóan igazi úttörő, akár a célközönségét, akár a tulajdonságait nézzük.

A méretében átlagos furgonok, tömegében családi ferdehátúakhoz mérhető jármű kerekeit két darab villanymotor hajtja. Ezek együttes forgatónyomatéka eléri a 600 Nm-t, és bár teljesítményükről nem esik szó, a nyomatéki érték stresszmentes vezethetőséget ígér, főleg hogy a jármű menetkész tömege nem haladja meg az 1,5 tonnát. Ez az alumínium térváznak és az arra felfeszített ultra könnyű (valamint strapabíró, hőszigetelő, könnyen javítható) vászonkarosszériának köszönhető.

Az akkumulátorcsomag 90 kilométerre elegendő elektromos áramot tud tárolni, ám van még a fedélzeten egy 0,8 literes, háromhengeres biodízel áramfejlesztő is. Ez nem áll összeköttetésben a kerekekkel, kizárólag a generátort forgatja. 100 kilométer megtételére elegendő elektromos energia előállításához nagyjából 5,6 liternyi biodízelt éget el a motorocska.

Ez egy normál üzemanyagtartállyal is tekintélyes hatótávolságot ígérne, a Fering Pioneer azonban expedíciós célokra extra tankokkal is felszerelhető – szélsőséges esetben akár 7000 kilométert is megtehetünk egyetlen tankolással, avagy szűk 400 liter üzemanyaggal.

Ez azt jelenti, hogy Budapestről egyetlen tankolással eljuthatunk az észak-norvégiai Tromsø városába vagy az oroszországi Jekatyerinburgba, és onnan vissza a magyar fővárosba. A Budapest-London távolságot pedig kétszer is megtehetjük anélkül, hogy meg kellene állnunk tankolni. A dízelüzemű motor egyébként bármi másra kicserélhető, az alkoholtól kezdve a hidrogénig bármi lehet az üzemanyag; a hatótávolság ezekben az esetekben nyilván változik.

Ilyen messzire persze kevesen utaznak, ezért a Fering modulárisra tervezte az üzemanyagtartályok rögzítéseit: helyükre sok minden mást, például ivóvíz-tartályt is felszerelhetünk, hogy hosszú időre függetlenítsük magunkat a civilizációtól. Gyakorlatilag bármit magunkkal vihetünk, hiszen az autó pont annyit tud magával cipelni, mint amennyit nyom, azaz másfél tonnát.

Nem csak ezért alkalmas expedíciós járműnek a Pioneer, hanem speciális kerekei miatt is, amelyeket úgy méreteztek, hogy szabványos méretű teherautó-abroncsokat szerelhessünk fel rájuk, tehát a világ bármely pontján egyszerűen mozgásképesen tartható.

A Pioneer egyszerű szétszedhetősége okán rendkívül egyszerűen és hatékonyan újrahasznosítható. Egyelőre persze még a gyártásra várunk: jelenleg a képeken is látható prototípus tesztelése zajlik, de már 2022 első félévében megkezdődhet a sorozatgyártás Angliában.