Az idei év mozgalmasnak ígérkezett a Mercedes-Benz furgonok háza táján. Nemrég a német márka lerántotta a leplet az új Citanról, de Stuttgartban már a következő újdonságra, a T-osztályra hangolódnak. Klaus Rehkuglerrel, a Mercedes-Benz Vans marketing- és sales igazgatójával beszélgettünk a várható újdonságról.

Tudom, hogy Önök most a müncheni IAA Mobilityre fókuszálnak, de kíváncsi vagyok, hogy sikerült az új Mercedes-Benz Citan kemping változatának bemutatója Düsseldorfban?

Valóban, lassan egy hete, hogy véget ért a düsseldorfi Caravan Salon, ahol sikerült bemutatnunk a legújabb kemping autónkat, a Mercedes-Benz Citant, amivel most már a kisebb befogadóképességű kempingfurgonokat kereső vásárlókat is el tudjuk érni. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak és a látogatók nagyon meglepődtek, hogy az új generációs Citan, illetve annak kemping változatának bemutatása lényegében egybe esett Düsseldorfban. Ez általában nem így szokott történni. Az új Citannal teljessé vált a Sprintert és a Marco Polo modelleket is magában foglaló kemping kínálatunk.

A Citan kapcsán azt lehetett olvasni a sajtóanyagban, hogy ez lesz a Mercedes-Benz utolsó belső égésű motorral szerelt modellje.

Ez így van, a jövőben minden új Mercedes-Benz kishaszonjármű modell tisztán elektromos lesz. Tehát, ha bemutatjuk bármelyik meglévő modellünk utódját, akkor az már biztosan akkumulátortechnológiás hajtáslánccal fog rendelkezni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a belső égésű motorokkal szerelt furgonjaink kikerülnek a kínálatból, hiszen azok jelenleg is a portfólió részét képezik. Ráadásul nagyon előkelő helyet foglalnak el a piacon, ezért biztos vagyok abban, hogy még évekig velünk fognak maradni. De az tény, hogy amennyiben bemutatunk egy teljesen új architektúrát, akkor az biztosan elektromos lesz és már nem lesz elérhető hozzá belső égésű motor.

A T-osztály előfutárának tekinthető EQT koncepció is tisztán elektromos hajtáslánccal mutatkozott be májusban. Mennyiben fog hasonlítani a T-osztály erre a koncepciómodellre?

A T-osztály a Renault-val közös fejlesztés lesz, ez azt jelenti, hogy technikai értelemben bizonyos megoldásokon osztozni fog más Renault gyártmányokkal. A front-, valamint a hátsó rész kialakítása azonban határozottan Mercedes-Benz formajegyekkel fog rendelkezni. Azt gondolom, hogy bárki számára látható lesz, hogy az új T-osztály is a Mercedes-Benz család része.

Ami várhatóan nyugdíjazni fogja a V-osztályt. Vagy rosszul gondolom?

Valóban, fogalmazhatunk így, de én hozzátenném, hogy az új T-osztály sokkal inkább személyautós jelleggel fog rendelkezni. A V-osztálynál ez kicsit talán fordítva volt, ott elsősorban a furgonos kialakítás élvezett elsőbbséget. Azért választottuk a T-betűt, mert a V után az ábécében már nem nagyon van betű, illetve szerettük volna érzékeltetni, hogy ez egy igazi, valódi Mercedes-Benz lesz ( T, mint „true” – vagyis igazi). Az új T-osztály ugyan nem a luxus kategóriában fog versenyezni a vevők kegyeiért, de annyi bizonyos, hogy prémiumkategóriás lesz, csak úgy, mint az eddigi Mercedes-Benz kishaszonjárművek.

Klaus Rehkugler Az 52 éves szakember 2020. augusztus 1-jén vette át a Mercedes-Benz Vans sales&marketing részlegének vezetését. Klaus Rehkugler “régi motorosnak” számít a Mercedes-Benznél, ugyanis 1994-ben került a márkához egy nemzetközi gyakornoki program keretében. 2005-2011 között számos marketinghez köthető pozíciót töltött be a Mercedes-Benz kanadai leányvállalatának érdekeltségébe tartozó Toronto Retail Groupnál. 2011 után a szakember az S-, E- és C-osztály termékmenedzseri feladatait látta el, három évvel később pedig a Mercedes-Benz Cars európai marketing&sales részlegét vezette.

És mi a helyzet a személyautó és a furgon vegyítésével, vagyis a kombi verzióval. Lesz ilyen a T-osztályból?

Igen, szeretnék a T-osztályból ötüléses változatot is piacra dobni, de annyi bizonyos, hogy kezdetben ez még nem lesz elérhető. Ugyanakkor mi hiszünk abban, hogy ebben a szegmensben az ilyen változatokra is van kereslet, bár azért nem több százezres tételben. Azt gondolom, hogy az elektromos haszonjárműveknél egyre erősebben meg fog jelenni az igény a nagyobb csomagtérre nemcsak akkor, ha nagyobb vakációról van szó, hanem akkor is, ha például rövidebb távolságokra megy valaki egy ilyen járművel. Bár egy kombi kivitelnél nehéz lenne 600 kilométeres hatótávról beszélni, de azt hiszem, hogy egy feltöltéssel így is legalább 300 kilométert tud majd megtenni, ami szerintem megfelelő kompromisszum lehet egy olyan vásárló számára, aki egy ötüléses, nagy csomagtérrel rendelkező elektromos minifurgont keres.

Milyen jövő áll a kishaszonjárművek előtt így a pandémia alatt, vagy után?

Úgy látjuk, hogy Európában a kereslet folyamatosan nőni fog a kishaszonjárművekre a következő években. Már az idei évben láthatók a bővülés jelei és úgy gondolom, hogy az előttünk álló években egyre többen döntenek majd az ilyen kishaszonjárművek mellett, amelyek nemcsak családi autóként, hanem szabadidőjárműként is tökéletesen kihasználhatók.

Akkor nem hagy nyugodni a kérdés, mikor fogják bemutatni az új T-osztályt?

Annyit elárulhatok, hogy jövő év első felében. Reményeink szerint tavasszal, vagy legkésőbb a nyár elején leránthatjuk a leplet róla.