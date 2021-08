A megújult Citan lesz az utolsó, belső égésű motorral szerelt Mercedes-Benz kishaszonjármű – olvasható a német márka sajtóközleményében. Az immáron a Renault Kangoo alapjaira készülő modell háromféle dízel- és kétféle benzinmotorral lesz elérhető. 2022 második felében ugyanakkor jön a tisztán elektromos eCitan.

Az új Citan 4498 mm hosszú, ezért rakterének hossza akár a 3,05 métert is elérheti. Mindez a hátsó futóműnél alkalmazott, helytakarékos, csatolt lengőkaros megoldásnak, valamint a flexibilis válaszfalnak köszönhető. Bár a modell először csak rövid tengelytávolságú (2716 mm) változatban lesz kapható, a gyártó szerint a jövendőbeli üzemeltetők akár Mixto változatban, nagyobb tengelytávolsággal is megvásárolhatják majd. Az újdonság nemcsak tetszetősebb és személyautósabb, hanem pakolni is könnyebb: elődjéhez képest jóval kényelmesebben lehet hozzáférni a rakterében szállított árukhoz, mivel nagyobb, 615 mm széles és 1059 mm magas tolóajtókkal gördül le a gyártósorról.

Az új Citan esetében a gondtalanabb és biztonságosabb vezetést olyan fejlesztések szolgálják, mint a menetstabilizátor, a visszagurulás-gátló, vagy az elektromos parkolófék. A vezetéstámogató rendszerek terén az éberségfigyelő és a vészhívó az alapfelszereltség része (a személyszállító változatnál az aktív fékasszisztens, a holttérfigyelő, a sebességszabályozó és a táblafelismerő is széria), míg a torlódás esetén az automatikus araszolást segítő Distronic távolságtartó tempomat opcionálisan választható. Jó hír, hogy az S- és a C-osztály után a Citan is megkapta az aktív sávtartó asszisztenst, amely szükség esetén beavatkozik a kormányzásba, hogy a gépjármű ne menjen ki a sávjából. Természetesen ez is opcionálisan választható majd a Citanhoz, ahogyan a Thermotronic automataklíma, vagy a kulcs nélküli indítás.

A zárt áruszállítós változatban a Citan 75,95 és 116 lóerős dízelmotorokkal, illetve 102 és 131 lóerős benzines erőforrásokkal lesz elérhető. A Citan Tourer pedig 95 lóerős dízelmotorral és 102, illetve 131 lóerős benzinmotorral kerül a kereskedésekbe. A jövő év második felében bemutatandó eCitannal kapcsolatban pedig azt ígérik, hogy egy feltöltéssel akár 285 kilométert is meg lehet vele tenni WLTP ciklus alapján. Az e-hajtáslánc alkalmazása miatt ugyanakkor a jövendőbeli üzemeltetőknek sem a méretek, sem pedig a terhelhetőség tekintetében nem kell majd kompromisszumot hozniuk.

A kempingezést kedvelők pedig bizonyára értékelni fogják, hogy a Citan Tourerből lesz olyan változat is, amiben aludni is lehet. Ennek mintadarabját a jelenleg is zajló düsseldorfi Caravan Salon kiállításon leplezték le. A kempingezős Tourer hátuljában egy kisebb szekrény is helyet kapott, amely kiválóan alkalmas az evőeszközök, vagy akár egy kotyogós kávéfőző tárolására is. Az új Mercedes-Benz Citan 2021 szeptemberétől lesz rendelhető idehaza, a modell indulóára egyelőre még nem ismert.