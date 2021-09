A MOGIM-ban megtekinthető tárlat a székesfehérvári Ikarus gyár és az Általános Mechanikai Gépgyár történetét mutatja be, számos egyedi és fontos műtárgy, makett és rajz is kiállításra került az Ikarus gyár történetéből. A kiállítás a Közlekedési Múzeum 2019 májusától júliusig, a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban megnyílt tárlat anyagára építkezik, a gyűjteményt ugyanakkor a MOGIM a Zala Volán történetét feldolgozó tablókkal egészítette ki.

A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum azért tartja fontosnak a hazai közlekedéstörténet bemutatását Zalaegerszegen, mert az elmúlt bő egy évszázadban a közlekedés és az olajipar elválaszthatatlanul összefonódtak, hiszen a gépjárművek üzem- és kenőanyagát az olajipar biztosította, s biztosítja nagyrészt napjainkban is. A kiállításban a Volánbusz Zrt. jóvoltából kiállításra került az éppen Zalaegerszegen restaurálás alatt álló emeletes Ikarus eredeti JÁFI által tervezett ritkaságszámba menő motorja, valamint egyéb érdekességek is.

Az Ikarus-örökség gondozása a Közlekedési Múzeum kiemelt küldetése. Az intézmény 2016 óta megkezdett gyűjteményfejlesztési programjának keretében számos autóbuszt mentett meg, éppen egy hete, augusztus 27-én adta át frissen restaurált Faros Ikarusát, amelyet egy méhészetből hozott el. A hazai autóbuszgyártás nemzetközileg is jól ismert produktumainak megmentése mellett a múzeum egyéb tárgyi emlékek megmentésén is dolgozik, egyebek mellett a teljes Ikarus-fotóarchívum gondozása is a múzeum feladata.

Az Ikarus 55 éves történelme alatt összesen közel 300 ezer autóbuszt gyártott, ezekből 83 országba mintegy 240 ezer Ikarus buszt exportáltak. Az Ikarus – A Busz című kiállítás egészen 2022. május 29-ig látogatható, keddtől vasárnapig 10–18 óra között a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban.