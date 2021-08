A holland Buffl tuning cégtől nemrég ismét egy lélegzetelállítóan gyönyörű nyerges vontató gördült ki. A 650 lóerős, S-szériás, Longline XXL fülkével szerelt Scania kívül-belül átesett egy alapos optikai tuningon, hogy még vagányabbá tegyék a visszafogottnak semmiképpen sem nevezhető svéd nyergest. A 2016-ban bemutatott Scania dizájnon ugyanis továbbra sem fog az idő vasfoga: a vastag, enyhén ívelt fényszórók valamint a nagyméretű hűtőrácsnak köszönhetően a 650S erőt és dinamizmust sugall.

A Buffl-nek tehát “jó alapanyaggal” volt dolga, igazából csak személyre kellett szabni egy kicsit a járgányt. Ennek nyomán a nyerges ívelt napellenző, kiegészítő lámpákat, vékonyabb visszapillantóházakat, valamint piros csíkokat kapott. A 650S hátfalára pedig egy részletgazdag airbrush technológiával készített kép is felkerült. A fülke mögé pedig egy-egy krómozott kipufogócsövet szereltek, éppen olyanokat, mint amelyeket az amerikai csőrösöknél is használnak. A jármű hátsó lámpái is kissé eltérnek a szokásostól, mivel a gyári helyett két soros, négyszögletű LED-lámpákból álló hátsó világítást alkalmaztak mindkét oldalon.

A belső tér átalakításához is használták a fantáziájukat a hollandok. A megrendelő kérésének megfelelően igyekeztek kissé vintage hatásúvá átöltöztetni a fülke belsejét, ennek érdekében számos helyen fahatású borításokat és betéteket alkalmaztak. A műszerfalat pedig aranyszínű műbőrborítással látták el. A hátsó traktusból kiszerelték az ágyat és helyére egy társalkodó részt alakítottak ki bőrkanapéval, hangszóróval, illetve egy kisasztallal, ami tökéletesen alkalmazható kártyaasztalként, vagy akár ebédlőasztalként is, ha a helyet úgy hozza.

A lényeg, hogy a rendelkezésre álló nagy teret sikerült egy közösségi térré varázsolni, amiben el lehet időzni egy kicsit a haverokkal és a barátokkal. A “szivarszobás” összhatás teljesen jól illik a Longline XXL-fülkés Scania karakteréhez. És biztos ami biztos alapon azért még a kabinban is hirdeti néhány V8-as felirat, hogy el felejtse senki, ebben a nyergesben a svéd gyártó bivalyerős dízelmotorja dolgozik.

A “Babam” nevet viselő Scania feltűnő jelenség lett, amely után minden bizonnyal sokan megfordulnak az utakon, ha látják. Aki pedig van olyan szerencsés, hogy ülhet is benne, az minden bizonnyal nem is akar rögtön kiszállni ebből a vezérgépből. Úgy látszik, erre a gépre hatványozottan igaz a Buffl cég jelmondata, vagyis “Egy nap te is Buffl-t akarsz majd vezetni”.