Nehezen lehet szövegben és képekben átadni azt a hangulatot, ami a közkedvelt fürdővárosban uralkodik amikor végig dübörög rajta több száz, esetenként 600-700 lóerős nyerges vontató. Az ember egyszerűen nem tud betelni a karácsonyfaként feldíszített, tuningolt és olykor-olykor airbrush-olt nyergesek látványával.

Mi tagadás, az idei felvonulás is szájtátósra sikeredett és bizton állítható, hogy a tavalyi évhez képest az idei nyitórendezvényen jóval szélesebb spektrumot fedtek le a felvonuló járművek. Az esemény hivatalos oldala szerint péntek délutánig 410 nyergest és teherautót regisztráltak az eseményre, magyarán legalább ennyi részt is vehetett a felvonuláson. Ez valamivel több, mint a tavalyi felvonuláson látható nyergesek száma. A jól ismert King of the Road-ok mellett szép számmal akadtak újoncok is.

A felvonulást rögtön az általunk is bemutatott friss forgalomba helyezésű, magyar rendszámos, fullos Mercedes-Benz Actros 2 nyitotta meg. Őt pedig aztán szebbnél-szebb nyergesek követték. A hajdúszoboszlói Szilfákalja utcán lényegében szinte az összes ismert teherautó gyártó gyártmánya megtekinthető volt. A Scaniák idén továbbra is enyhe túlsúlyban voltak, így aki kilátogatott, az a 2004-es óta gyártásban lévő és azóta számos faceliften és újtáson átesett LPGRS-teherautócsalád szinte minden egyes tagját megnézhette. Nem hiányozhattak az ősrivális Volvo FH-k sem, amelyek között az általunk is bemutatott régi hungarocamionos Volvo FH12, illetve egy szintén hungarocamionos színekbe öltöztetett Volvo FH 460TC is látható volt. De egy szlovák fuvarozó is elhozta a féltve őrzött Volvo FH12-esét.

Egy gyönyörű airbrush a Túl a csúcson című Rocky Balboa film emlékére. (A képre kattintva galéria nyílik!)

A felvonulás meglepetés vendége egy vadonatúj LNG-üzemű Volvo FH nyerges vontató volt, amelyet Volán Tefu-s arculati elemekkel láttak el. A cég ugyan jelenleg nem létezik, de szép múltja van: a Teherfuvarozási Nemzeti Vállalatot (TEFU, később Volán Tefu) 1948-ban alapították, majd 1994-ben Wáberer György és társai megvásárolták, 2004-ben pedig létrejött a jogutódja a Waberer’s Holding Logisztikai Rt. A múlt ugyanakkor nemcsak a Volvo FH-ról köszönt vissza: szippantós és platós felépítménnyel ellátott IFA W50-esek is részt vettek a felvonuláson.

Bár nem hangsúlyosan, azért az olasz Iveco gyártmányaival is lehetett találkozni a menetben, köztük a vadonatúj S-Way nyergessel, valamint a 30 éve készülő Eurocargóval. A felvonuláson emellett az egykoron méltán népszerű Renault Magnum, illetve annak utódja, a T-modellel is felbukkant. A hazai utakon nagy számban közlekedő DAF-okról és MAN-ekről már nem is beszélve. A szebbnél-szebb nyergesekért és teherautókért érdemes megtekinteni a fenti galériánkat, amelyben a teljesség igénye nélkül igyekeztük összeválogatni mindazokat, amelyekre mindenképpen érdemes egy pillantást vetni!