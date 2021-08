A világ olajtermelő országainak listáján Katar jelenleg a 15. helyet foglalja el. Az arab emírség nemrég úgy határozott, hogy záros határidőn belül megszabadul a belső égésű motorral szerelt buszoktól. A 2022-es labdarúgó-világbajnokságnak otthont adó ország ezer darab elektromos autóbuszt vásárol és jövőre 25%-ra, az évtized végére pedig gyakorlatilag 100%-osra növeli a villanybuszok arányát a közösségi közlekedésben. Ez azt jelenti, hogy a világ egyik legnagyobb, mintegy ezer buszból álló buszflottája lehet forgalomban Katarban 2030-ra.

E terv keretében az emírség egy ütemben a világ egyik legnagyobb, e-buszokra épülő hálózatát kívánja kiépíteni. Katar partnere ezen a téren a svájci ABB lesz, amely több mint 125 MW töltési kapacitást telepíthet az olajtermelő országban. Vagyis a szükséges infrastruktúra kiépítése során legalább négy buszgarázsba, nyolc buszállomásra és 12 fontosabb metróállomásra telepíthetnek töltőket. Ezek túlnyomó része járműtelepi csatlakozó lesz (1300 db), de 89 darab pantográfos töltőt is kiépítenek a buszállomásokon és a metróállomásokon történő gyorstöltések érdekében.

Ezzel a infrastruktúrával a helyi közösségi közlekedési vállalat, a Mowasalat teljes elektromos buszflottájának feltöltése biztosítható éjszaka, a járműtelepen való parkolás közben, míg üzem közben, a pantográfos töltők biztosítanak az üzemeltetők és az utasok számára egyaránt kedvező, gyors és kényelmes töltést, az utasforgalom megzavarása nélkül. A projekt keretében az ABB olyan interfészeket is szállít, amelyekkel a töltési infrastruktúra működése összekapcsolható a Mowasalat flottairányítási rendszerével, így a flottaüzemeltetés folyamatosan optimalizált a hét minden napján.

Érdekesség, hogy a beszerzendő buszok nagy többségét a kínai Yutong fogja leszállítani Katarnak. Az arab ország ugyanakkor megállapodott a buszgyártóval helyi összeszerelő üzem létesítéséről. Ennek köszönhetően a jövő év végétől megindulhat a Yutong elektromos buszok összeszerelése Katarban. A tervek szerint 7 év alatt 1500 buszt gyártanak majd és ebből 741 darabot állítanak forgalomba az arab olajhercegségben. A maradék mennyiséget export keretében a Közel-Keleten, Európában, vagy Afrikában kívánják értékesíteni.

A Katarba szánt Yutong buszok első, 10 darabos flottáját már át is adták a helyi közlekedési vállalat képviselőinek. A ZK6116HNG típusú 10,8 méter hosszú és 2,55 méter széles autóbuszok 350 kWh összkapacitású lítium-vas-foszfát akkumulátorokkal készülnek és egy feltöltéssel 200 kilométert tudnak megtenni. Ami ennél is fontosabb azonban, hogy akár 35-50 Celsius-fokos kánikulában is üzemeltethetők. Ennek azért van jelentősége, mert Katarban június-augusztus között az átlaghőmérséklet meghaladhatja a 40 fokot is.

A projekttel kapcsolatban Katar célul tűzte ki, hogy az e-buszokat minél hamarabb zöldárammal táplálják. Úgy tervezik, hogy 2022-től 700 MW áramot kizárólag napelemek segítségével fognak előállítani.