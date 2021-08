A Scania legújabb típuscsaládját 2016-ban mutatták be, azóta leginkább csak a motorkínálatban történt változás. Az új generáció dizájnvilágán nem fog az idő, és ha megnézzük az Iveco S-Way-t, vagy a legújabb DAF XG-t, akkor azt mondhatjuk, hogy bizonyos tekintetben trenddiktáló is lett. Két évvel ezelőtt egy hobbiépítőnek szinte tökéletesen sikerült átültetnie a Scania S-széria formavilágát egy Legóra, amely így megszólalásig hasonlít az eredetire.

A lelkes rajongó a dán játékgyártó Technic típusú készletéből gazdálkodott és mellé nagyon látványos fényezést is megálmodott a 730S-nek. A kis játék nyerges vontatón szinte minden olyan, mint az igazin: nyitható oldalajtókkal, légterelőkkel, kiegészítő lámpasorral, gázolajtartályokkal, illetve napellenzővel is rendelkezik. Arról nem is beszélve, hogy a nyerge is megvan, igaz, ezt nem kell zsírozni. Készítője az utasteret sem hanyagolta el, ugyanis valósághű üléseket, illetve egy sofőrágyat is kreált a 730S-nek. Felmerül a kérdés, miért nem az S770-est vagyis a legerősebb nyergest csinálták meg Legóban?

Nos, ez a Lego Scania még pont azelőtt, 2019 októberében készült el. Az S770-est pedig egy évvel később mutatta be a svéd gyártó. A lényegen persze mindez mit sem változtat, hiszen az otthon is összeszerelhető Scania hamarosan a Lego kínálatában is megjelenhet, mivel elérte az ehhez szükséges 10 000 szavazatot a Lego-ötleteket gyűjtő weboldalon. Ez még nem jelenti automatikusan azt, hogy holnaptól már a boltokban is kapható lesz, mert előtte a játékgyártó szakértői megvizsgálják, hogy az összeszerelt játék mindenben megfelel-e a Lego által támasztott biztonsági és minőségi követelményeknek. Kedvező döntés esetén ugyanakkor a Lego Scania 730S előbb-utóbb a játékboltok polcain is feltűnhet.

Jó esélyekkel pályázik minderre ez, a Diebel András által összerakott kamion is, amely az És megint dühbe jövünk című, Bud Spencer és Terence Hill filmben tűnt fel először. A Kenworth W900-as mellé még a színészekre hasonlító Lego-figurák, illetve delfinek is vannak. Ez a projekt jelenleg közel 2 ezer szavazatnál jár, így még legalább 8 ezer szavazatra lenne szüksége, hogy bekerüljön a megvalósítható Lego-projektek közé. Charlie Firpó Kenworth W900-asra ezen a linken lehet szavazni.