Bár év elején Elon Musk még azt nyilatkozta, hogy a Tesla Semi készen áll a sorozatgyártása, úgy tűnik, hogy ez túlságosan optimista kijelentés volt. Az elektromos nyerges vontatót szériagyártása 2021 negyedik negyedévében indult volna. Most úgy tűnik, hogy erre legkorábban 2022-ben kerülhet sor, derül ki a Tesla legfrissebb jelentéséből.

Ez azt jelenti, hogy az olyan cégeknek, mint a PepsiCo, UPS, vagy az Anheuser-Busch továbbra is várniuk kell ahhoz, hogy végre kézhez vehessék elektromos nyerges vontatóikat. A problémát az akkumulátorokba való cellák hiánya okozza a legfrissebb hírek szerint. Elon Musk szerint már csak ennyi hiányzik ahhoz, hogy elindulhasson a Tesla Semi sorozatgyártása. A távolsági áruszállításra szánt nyerges vontatót 2017-ben mutatták be és akkor eleinte azt kommunikálták, hogy 2019-ben már elindulhat a szériagyártása. Azóta ezt az időpontot folyamatosan tologatták, éppen ezért a legújabb halasztásról szóló hír már talán nem is annyira meglepő.

A 8-as osztályú, 36 tonnás Tesla Semi 480 és 800 kilométeres hatótávval készülhet a jövőben. A modell gyártási helyszíne a Nevada-i Gigafactory lesz, ahol a tervek szerint a sorozatgyártás kezdeti szakaszában hetente 5 darab Tesla Semi gördülhetne le a gyártósorról. Hogy valóban így lesz-e az még továbbra is kérdéses, de nem biztos, hogy minden üzemeltető megvárja azt, hogy valóban elstartoljon a Semi szériagyártása. A norvég ASKO az első között döntött úgy, hogy a Teslák helyett inkább félszáz elektromos Scaniát vásárol, de Anheuser-Busch sörfőzde is inkább kínai fejlesztésű BYD teherautókra tette a voksát. A cégnél tavaly helyezték üzembe a 100. BYD 8TT típusú, 8-as osztályú elektromos kamiont.

A kínai cég ráadásul nemcsak ebben előzte le a Teslát: eddig több mint 12 ezer elektromos teherautót értékesítettek világszerte, ráadásul ezeket már le is szállították. Jól látszik tehát, amennyiben tovább csúszik a gyártás, akkor a Tesla piacvesztése is tovább folytatódhat az elektromos kamionok terén. Arról nem is beszélve, hogy a versenytársak közül már a Freightlinernek, a Peterbiltnek is van szériagyártású e-teherautója. A Nikola Motor Company pedig jövő év elején kezdheti el az Iveco S-Way elektromos nyerges vontató sorozatgyártását az USÁ-ban.