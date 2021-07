A Renault fontosabb vetélytársainak, így a Mercedes-Benznek és a Scaniának is régóta van Low Entry, azaz alacsony belépésű fülkéje. A francia gyártó azonban sokáig nem tudta megszólaltani azokat az üzemeltetőket, akik ilyen kabinnal szerelt teherautókat kerestek, ezért a cég úgy döntött, hogy ők bevezetik a kínálatba a Low Entry fülkét.

A Renault Trucks-ot valószínűleg az is ösztönözte a döntés meghozatalában, hogy London 2024-től már csak olyan teherautókat enged be a területére, amelyek legalább három csillagot kaptak a TFL új, 12 tonna feletti teherautókra vonatkozó előírásai szerint (Direct Vision Standard). A szabályozás célja, hogy az üzemeltetők olyan teherautókat használjanak, amelyeknél kamerák nélkül is jó kilátás nyílik az útra és a jármű környezetére, hogy minimálisra csökkentsék a holttereket, valamint a biciklisekkel és a gyalogosokkal történő baleseteket. Hogy követik-e London példáját az európai nagyvárosok, az még kérdéses, de amióta ismert ez a szigorítás, azóta egyre több gyártó aktivizálta magát az alacsony belépésű fülkék terén, tekintve, hogy a brit főváros egyáltalán nem számít elhanyagolandó piacnak.

A Renault Trucks Low Entry kabinját egy elektromos hajtású D Wide Z.E. teherautón mutatta be. Az újdonságot kifejezetten városi használatra, azon belül is a hulladékgyűjtési, illetve útkarbantartási, valamint csatornatisztítási feladatok ellátására tervezték. Az, hogy az új, alacsony belépésű fülke erős hasonlóságot mutat a Volvo FE LEC kabinnal, nem a véletlen műve. A francia vállalat ugyanis a Volvo Trucks kezében van, így kézenfekvő volt egy olyan megoldáshoz nyúlni, ami már bizonyított és bevált. Maga a dizájn természetesen a D Wide formavilágát idézi, így az avatatlan szemek elsőre talán észre sem veszik a hasonlóságot.

A jobbkormányos teherautó esetében a sofőrnek mindössze egy lépcsőt kell leküzdenie, ami nagyban megkönnyíti a le- és felszállását. Ráadásul a fellépőmagasság 200 milliméterrel alacsonyabban van egy hagyományos disztribúciós teherautóhoz képest. Ezt a tulajdonságát minden bizonnyal nagyra fogják értékelni a sofőrök, hiszen számítások szerint egy nap alatt legalább 50-100-szor szállnak ki- és be munkájuk teljesítése során. Ahogyan azt is, hogy az oldal ajtajai 90 fokban nyithatók.

A hajtásláncról egyelőre nem árult el több részletet a Renault, annyi azonban bizonyos, hogy az új Renault D Wide Z.E LEC London útjain fog feltűnni a közeljövőben.