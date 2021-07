“Jó, minden jó, csak mennyi pattan a számlára és mennyi a borítékba?” – kérdezi Badár Sándor legújabb reklámfilmjében, melyet a Bogos-Trans Kft. részére forgatott. A népszerű humorista nem kevés élettapasztalatot tesz bele a különféle szerepeibe, de saját elmondása szerint igyekszik mindig alaposan felkészülni a rá bízott karakterekből. Nem volt ez másképpen a szóban forgó reklámfilmmel sem, ahol egy felvételi elbeszélgetésen részt vevő kamionsofőrt játszik.

„Amikor ez munka valakinek, akkor egészen másfajta életstílust követel meg tőle. Én a szerep megformálásánál annak próbáltam meg utánajárni, hogy milyen gondolatok foglalkoztatják azt az embert, aki elvállal egy olyan munkát, hogy heteken keresztül nem látja a barátnőjét, a barátait vagy családját, és egy fülkében kell főznie, aludnia és öltözködnie. Emellett órák hosszat ül egy emelet magasan és rója kilométereket. Remélem, sikerült hitelesen hozni a figurát” – árulta el a Vezess érdeklődésére.

Mi az hogy, de még mennyire! Az állásinterjún igazából a szentesi kötődésű figura felvételiztette a céget. „A szerep megformálásánál a korábbi tapasztalataimat is próbáltam beépíteni, mert a vasút után éveken keresztül jártam az országot egy kisteherautóval, különböző fuvarfeladatok teljesítése céljából. Igaz, az én hátamon nem 26 tonna lógott, de a kisteherautó fülkéjéből magasabbról láttam a világot” – jegyezte meg Badár Sándor.

Természetesen rövid telefonos interjúnk során nem mulasztottuk el megkérdezni azt, hogy van-e valamilyen emlékezetes sztorija, ami teherautósofőrként esett meg vele. Erre a humorista kertelés nélkül válaszolt. „Amikor valaki egy ilyen teherautóban ül, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy az eleje, a hátulja, meg a teteje sem ugyanott van, mint egy személyautónak. Én egyszer erről megfeledkeztem, és sikeresen elvittem egy teljes vásárt. Egyrészt nem láttam jól a sötétben, másrészt nem is számoltam ki jól a tetejét a teherautónak, ezért az beleakadt egy kilógó vasdarabba, ami egy bódéhoz tartozott. Ezután annak rendje és módja szerint végighúztam a bódét az egész vásár területén. Hát, majdnem megöltek. Végül csak pislogtam, mint béka a kocsonyában, és hallgattam az összes felmenőm szidalmazását” – számolt be a nem mindennapi esetről a művész.

Saját elmondása szerint akkor egy életre megtanulta, hogy mindig nézni kell, mi alatt fér el a teherautó és mi alatt nem. De arra is megtanult figyelni, hogyan férjen el a teherautó feneke kanyarodás közben, hogy ne vigyen el egy fél házat. Valószínűleg ezt a sztorit nem mesélte el a forgatás előtt, mert egy vadonatúj billencses Scaniába is beülhetett. “És akkor ez most az én vasam lesz? Az jó, mert másét nem takarítom” – hangzik el a kérdés a felvételen, majd nem sokkal később puccba vágva elhajt a billencsessel. Emlékeim szerint Badár Sándort nem sokszor láttuk teherautót vezetni, ez neki is emlékezetes élmény maradt.

„Óriási élmény volt a Scaniát vezetni, nagyon élveztem. Ráadásul ezek már olyan futurisztikus teherautók, amiket látszólag könnyű vezetni. Ettől függetlenül nagyon-nagyon koncentrálni kell, mert 30 km/óránál és 80-90 km/óránál másképpen viselkednek. Most már azért úgy el tudom képzelni, miket élhet át az ember, amikor nagyobb tempónál 30-40 tonnába belekap a szél. Persze az is igaz, hogy furcsa, amikor 80-90 km/órával haladsz a kamionnal az autópályán, és mindenki elmegy melletted. De mégis te viszel el egy fél várost a hátad mögött” – tette hozzá a humorista, aki egy időben még a hosszabb utazásoktól sem riadt vissza, hiszen Japánt is megjárta.

De a felvezetés után érdemes megnézni az alábbi videót is, garantáltan feldobja az ember napját!