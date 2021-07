Kőfejtésekhez használható bányadömpert mutatott be a Kamaz. A háromtengelyes, csuklós szerkezetű jármű fejlesztésében a Moszkvai Bauman Állami Technikai Egyetem is részt vett, mivel egy olyan munkagép megalkotása volt a cél, amely akár sofőr nélkül, önvezető üzemmódban is közlekedhet.

A Herkules névre keresztelt Kamaz 6561-es nemcsak ebben számít úttörőnek. A jármű ugyanis dízel-elektromos, hibrid üzemű. A benne dolgozó belső égésű motor ugyanakkor amolyan hatótáv növelőként szolgál, hogy feltöltse a lítiumion akkumulátorokat, amelyekből aztán a villanymotor nyeri a működéshez szükséges energiát. Természetesen a jármű más módon, a rekuperáció ( fékenergia-visszanyerés) révén is képes tölteni az akkumulátorait. Erre leginkább a lefelé menetben van lehetőége a bányákban. Felfelé haladva a bányadömpert a villanymotor mozgatja és ennek köszönhetően a jármű 15 százalékkal kevesebb gázolajat használ fel a hagyományos üzemű társaikhoz képest.

A 10 méter hosszú, 3,4 méter széles és 4 méter magas bányadömper 40 tonnás teherbírással rendelkezik. Ez egyáltalán nem kevés, ha azt nézzük, hogy távvezérléssel, vezető nélkül is képes közlekedni a külsején elhelyezett érzékelőknek és szenzoroknak köszönhetően. Az első és a második tengely között beépített csuklószerkezet jobb manőverezhetőséget és kisebb fordulási sugárt tesz lehetővé, így a Herkules-Kamaz a szűkebb helyeken is könnyebben tud megfordulni.

Az új Kamaz dömper várhatóan egy nyersanyag-kitermelő vállalatnál fogják tesztelni Oroszországban. Ha beválik, akkor akár már jövőre elstartolhat a sorozatgyártása, ami azt jelenti, hogy a tatárföldi gyártó új szegmensben jelenhet meg a termékeivel.