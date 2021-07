Sokáig a hollandiai Utrechtben szállította az utasokat az a Van Hool NewAGG300-as, amely most egészen különleges funkciót kapott a BKV-nál. A 25 méter hosszú autóbuszt 2018-ban vette a társaság, és az elmúlt egy évben a dél-pesti buszgarázsban álldogált jobb sorsra várva, majd a közlekedési vállalat munkatársai úgy döntöttek, játszóbusszá alakítják.

“Szakmai tapasztalatunk alapján kijelenthetjük, hogy a közlekedés iránti érdeklődés kortól független, és akár életfogytig tartó kötődést jelent. Ezt tapasztaljuk nyílt napjainkon, rendezvényeinken is, ahol már a legkisebbek is örömmel csodálkoznak rá a BKV különleges világára. A most elkészült jármű ötletét is az adta, hogy minél korábban megszerettessük a közösségi közlekedést a gyermekekkel” – olvasható az indoklás a BKV ezzel kapcsolatos közleményében.

Van Hool AGG300 A belga gyártó a ’90-es években mutatta be a duplacsuklós autóbuszt, ám akkor még csak két prototípust készítettek el. A demóbuszok számos városban, köztük Antwerpenben és Liège-ben vendégeskedtek. 2001-ben egy faceliftes variáns is napvilágot látott, amely már elég attraktív volt ahhoz, hogy a hollandiai Utrecht rendeljen belőle sorozatgyártású változatokat. Hollandia negyedik legnépesebb városa végül összesen 66 darabot vásárolt belőle, de Hamburg is forgalomba helyezett a típusból nagyobb mennyiséget (26 db). A négy- vagy ötajtós változatban készülő autóbuszok hajtásáról 362 lóerős, DAF PE265C típusú dízelmotorok gondoskodnak, amelyekhez Voith- vagy ZF-gyártmányú automata váltók csatlakoznak.

Bár az autóbuszon meghagyták az eredeti fényezést, a jármű oldalát immáron azok a gyerekrajzok díszítik, amelyek a vállalat Gördülő Játszóház című rajzpályázatra érkeztek be. A jármű belsejéből eltűntek az utasülések, helyüket különféle, játszóházakban használt gyerekjátékok vették át, így ha a kicsiknek kedvük támad, akár óriáslegóval is játszhatnak az autóbusz fedélzetén. A játszóházzá alakított busszal várhatóan a BKV nyílt napjain találkozhatnak majd az érdeklődök.

Nem ez lesz az egyetlen duplacsuklós busz a BKV-nál, készülőfélben van a társaságnál ugyanis egy duplacsuklós Ikarus 280-as replikája is, ami várhatóan 2021 év végére készülhet el.