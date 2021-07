Félidejéhez érkezett a Zöld Busz Mintaprojekt, amelynek keretében több hazai nagyvárosban tesztelhetnek e-buszokat az üzemeltetők és az utasok. A program keretében eddig Debrecenben, Kecskeméten, Zalaegerszegen, Nyíregyházán, Békéscsabán, Szolnokon, Székesfehérvárott, Kaposvárott teszteltek zéró lokális károsanyag-kibocsátású autóbuszokat. Ezek közül hét helyszínen már megtörtént az eredmények feldolgozása, ezek alapján elmondható, hogy nemcsak a gazdaság, de a társadalom is nyerhet az e-buszok használatával.

A különböző helyszíneken az üzemeltetők egy hónapig tesztelhettek elektromos buszokat. A mintaprogramban tesztelt buszok átlagosan 172 kilométert tettek meg naponta. Mindent összevetve pedig helyszínenként az autóbuszok átlagosan közel 5000 kilogrammnyi káros anyagtól mentesítették a környezetet. Ez városonként 70-75 darab kifejlett, nagy lomboronával rendelkező fa éves szén-dioxid-megkötésének felel meg. Csak összehasonlításul: egy dízelbusz éves szén-dioxid-kibocsátásának semlegesítéséhez 900 darab fa szükséges. (A fák oxigént termelnek és szén-dioxidot dolgoznak fel.) Arról nem is beszélve, hogy egy gázolajjal közlekedő busz kétszer olyan hangos, mint egy e-autóbusz, ráadásul az akkumulátortechnológiás buszok kilométer arányosan 61 forinttal voltak olcsóbban üzemeltethetők, mint a dízeles társaik.

Megváltozott munkaképességűek a magyar buszgyártásban

Magyarországon jelentős azoknak a száma, akik egészségi állapotuk miatt a társadalomban napi szinten jelentős hátrányt szenvednek. Éppen ezért Kossa György, az Inter Traction Electrics Kft. elnök-vezérigazgatója és Dr. Fekete Károly, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség püspök-lelkipásztora szándéknyilatkozatot írt alá hétfőn Debrecenben. Az együttműködés keretében a megváltozott munkaképességű személyek érdemi munkát végezhetnek a debreceni autóbuszgyártónál, természetesen fizetésért.

A sajtóesemény során bemutatták, hogy a jövőbeni kollégák miként tudnak bekapcsolódni az autóbuszgyártás folyamatába. A rendezvény alatt a korábban már betanított, megváltozott munkaképességű személyek szigetelőanyagot vágtak méretre az új autóbuszokhoz, amelyek hamarosan Debrecenben állnak forgalomba. Az elképzelések szerint további munkafolyamatokba is becsatlakozhatnak a leendő munkavállalók, így például a linóleum méretre vágása, és a kábelkorbács gyártása is a feladatuk lehet majd. A megváltozott munkaképességű kollégákat egy alapítványon, a Nyitott Ajtó Szociális Központon keresztül alkalmazza az Inter Tractrion Electrics Kft. – előre láthatóan – 2021. szeptember 1-től. A munkát a Nagytemplom közelében egy, az alapítvány tulajdonában lévő épületben végezhetik majd, ahol jelenleg is folynak az átalakítások, hogy olyan munkaállomásokat alakítsanak ki, amelyek kényelmesen és egyszerűen megközelíthetőek, és megteremtik a biztonságos munkavégzés feltételeit.