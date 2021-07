Amikor egy kamionsofőr kezébe veszi az indítókulcsot, akkor egy fontos küldetés lebeg a szeme előtt: felvenni az árut, majd elvinni oda, ahová kell, biztonságban lerakodni és indulni haza, vagy a következő felvevőpontra. Ez a mutatvány a nemzetköziben dolgozó hivatásos sofőrökkel sincs másképp, ám ők gyakran hetekig nem tudnak hazamenni a családjukhoz. Ilyenkor főleg a fülkében töltik idejük nagy részét, mivel a jelenlegi szabályok értelmében a 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt kell a kamionon kívül, valamilyen szálláson kivenniük. Korunk kamionjainak tehát kifejezetten kényelmesnek, otthonosnak és jól felszereltnek kell lennie.

Manapság a gyártók egyre nagyobb felszereltséggel kínálják a távolsági áruszállításra fejlesztett nyergeseket, hiszen van általában már bennünk állóklíma, hűtőláda, de az utasüléssel szemben kihajtható asztalka is alapfelszereltség lett. Ettől függetlenül a használt, néhány éves nyergeseket még simán fel lehet turbózni, sőt akár utólag is beszerelhető egy-két kényelmi holmi, ha eredetileg nem úgy rendeltük meg a gyártótól. Ezért most adunk pár tippet, hogyan teheted még otthonosabbá a kamionod.

Hűtőszekrény a kajákhoz

A sofőrágy alatt általában mindig akad hely egy-két kihúzható fióknak. A legtöbb gyártó erre a helyre – a megrendelő kérésének megfelelően – beépít legalább egy hűtőládát. Ha még sincs, akkor ez utólag pótolható, ma már számos gyártó kínál fiókos hűtőszekrényt. Egy 20 literes, görgőcsapágyakon futó hűtőszekrény egyetlenegy mozdulattal nyitható és csukható, vagyis akár menet közben is előbányászhatsz magadnak egy frissítőt, vagy egy szendvicset. Az ilyen hűtők általában 0 és +15 fok közötti hőmérsékletre állíthatók be és az egyenletes hideg biztosításáról termosztát gondoskodik.

A nappali fülkés teherautókban, így például az építőipari teherautóknál vagy a dobozos felépítménnyel rendelkező változatoknál általában nincs hely ágy alól kihúzható hűtőládára. Ilyenkor jól jöhet egy mobil kompresszoros hűtőláda, amelyből már léteznek 31 literes, akár öt 1,5 literes ásványvizes üveget is elnyelő változatok. A mobil hűtőládák előnye, hogy könnyedén, akár az utasülésen is rögzíthetők a biztonsági öv segítségével. Működtetésükhöz pedig mindössze be kell dugni a csatlakozójukat a szivargyújtóba, és már kezdődhet is az italok és az előre csomagolt ételek lehűtése. A piacon jelenleg kétféle verzió létezik, van termoelektromos hűtőtáska, ami főleg belföldi fuvarozásokra alkalmas, illetve forgalmaznak kompresszoros hűtőládát is. Ez alacsony áramfogyasztás mellett akár -22 Celsius-fokig is le tudja hűteni az élelmiszereket, így nemzetközi fuvarosoknak szinte elengedhetetlen kelléknek számít.

Szintén praktikus megoldás lehet egy olyan pohártartó, ami fűthető, illetve hűthető. Így télen-nyáron optimális hőmérsékleten fogyaszthatod el a volán mögött kedvenc frissítődet, kávédat, esetleg teádat. Egy ilyen pohártartó 12 V-ról működik, vagyis elég bedugni a szivargyújtóba és már el is tudja kezdeni a kedvenc italod hűtését vagy melegen tartását. Ez a kiegészítő egyébként nemcsak saját magunknak, hanem másnak is ideális választás lehet.

Mikró és kávéfőző a boldogsághoz

Az otthonról hozott ízekhez semmi sem fogható és nincs annál jobb, mint amikor ebédidő előtt megérzi az ember a kedvenc ételének illatát. Ehhez mindössze egy beépített mikróhullámú sütőre van szükség, amelyekben bármikor gyorsan és hatékonyan lehet megmelegíteni az otthonról hozott pörköltet nokedlivel, de a szigorúan jégkrémes dobozban szállított paprikás krumpliból és csirkecombból is pillanatok alatt gőzölgő ebédet tud varázsolni egy beépíthető mikrohullámú sütő. Fontos, hogy valóban kamionba való változat mellett tedd le a voksod, hipermarketekben nem igazán árulnak ilyeneket. A kamionokba szánt mikrókat valóban útközbeni használatra tervezték, mivel a szokásos forgótányér helyett stabilan rögzített kerámialemez található benne. Ezáltal nemcsak könnyebben használható, hanem egyszerűbben is tisztítható.

Egy laktató ebéd után, a hajnali indulás előtt kifejezetten jól tud esni egy jóféle, saját ízlésüknek megfelelő kávé. Egy frissen lefőzött feketére ez fokozottan igaz, ezért a nagyobb utaknál jól jöhet egy haszonjárművekbe tervezett 12 vagy 24 voltos kávéfőző, amely a filteres készülékkel megegyező elven működik, vagyis egyszerre akár öt csészényi kávét is le lehet vele főzni. Így, ha vannak ismerős kollégák a kamionparkolóban, akkor akár őket is meg lehet vendégelni egy frissítő kávéra. Célszerű olyat választani, amely termosztátos melegítőtalppal rendelkezik, így hosszabb ideig is meleg maradhat a frissen lefőzött kávé, ha később is fogyasztanál.

Kellemes hőérzet a pihenéshez is

Az állóklímák évekkel ezelőtt még nem képezték az alapfelszereltség részét. Holott kifejezetten hasznos, ha van egy olyan egység, ami a pihenőidő alatt is kellemesen hűvös levegőt tol be a sofőrnek pihenés közben. Éppen ezért egyre népszerűbb az állóklímák utólagos beszerelése azoknál a használt teherautóknál, amelyeket még nem láttak el ilyen hűtőegységgel. Manapság már vannak olyan állóklímák, amelyek minden teherautó-típushoz jók lehetnek. Ezek közé tartozik a Dometic CoolAir RTX1000 típusú, tetőre szerelhető állóklíma, amelynek borítása minden szükséges alkatrészt tartalmaz, nincs szükség további kiegészítők beépítésére.

Az állóklímák vitathatatlan előnye, hogy kellemes hőérzetet tudnak biztosítani a sofőröknek a rövidebb megállások vagy az elkerülhetetlen veszteglések ideje alatt. Beszerelésük gyorsan megvan és nincs szükség a karbantartásukra sem, mivel nem kell őket feltölteni hűtőközeggel. Szükség esetén a gyárilag beépített fedélzeti klímával egyszerre is használhatók. A kifejezetten veszélyes árukat szállító kamionosok számára jó hír, hogy léteznek ma már ADR-megfelelőséggel ellátott változatok is, amelyek akár 6-12 órán keresztül is üzemeltethetők a teherautók akkumulátorairól. Működtetésükhöz nem kell a motort folyamatosan járatni, ami jelentős üzemanyag-megtakarítást jelent az üzemeltetők és a sofőrök számára egyaránt. Szintén fontos szempont, hogy csendes működés jellemző rájuk, tehát akár éjszaka is használhatók. Állóklímából érdemes inverterest venni, mert az kevesebb áramot fogyaszt, így hosszabb ideig lehet működtetni, nagyobb hűtőteljesítménnyel.

Inverter a csodafegyver

Napjainkban már annyira körbevesznek minket a kis elektromos kütyük, hogy nem győzzük őket tölteni. Egy szinuszinverter jó szolgálatot tehet a fülkében, mivel a 24 voltos akkumulátor áramot tökéletesen tudja átalakítani 230 voltos árammá. Így gyerekjátékká válik az okostelefonok töltése, de akár egy elektromos fogkefe, tablet, borotva, esetleg hajnyíró töltését is meg lehet könnyedén oldani a teherautó fülkéjében. Az elektromos készülékek inverter segítségével maximum 2000 wattig tölthetők biztonságosan akkumulátorról. Aligha van olyan opció azonban, hogy valaki ténylegesen kihasználja ezt a teljesítményt. A beépített védelmi áramkörök megakadályozzák a túlterhelés, túlmelegedés, illetve a túl nagy vagy túl kicsi feszültség által okozott meghibásodásokat.

Biztonság mindenek felett

A holttérfigyelő rendszer már több mint egy éve kötelező Londonban, de 2022-től minden uniós országban előírás lesz a haszonjárműveken, így például a buszokon és a teherautókon is kell ilyen rendszert alkalmazni. A döntéshozók ettől azt várják, hogy érdemben csökken a gyalogosokkal, illetve biciklisekkel kapcsolatos balesetek és halálesetek száma. A holttérfigyelő bármilyen járműkategóriában – legyen szó furgonról, teherautóról, kamionról vagy autóbuszról – akár utólagosan is beépíthető. Természetesen érdemes olyat választani, ami különbséget tud tenni a mozgó objektumok, így például a gyalogosok, valamint a statikus tárgyak, így például a lámpaoszlopok vagy táblák között. A kanyarodást segítő funkcióval kiegészített kamera ugyanis csak valós veszély esetén figyelmezteti a sofőrt. Az integrált infravörös LED-világításnak köszönhetően pedig még éjszaka is kiváló képminőség áll rendelkezésre.

Szórakozás a köbön

Az olyan nagy sportesemények, mint a foci-Eb vagy az olimpia, világítanak rá arra, hogy még a hosszú utakon is szükség van egy jó minőségű televízióra. A szűkös helykínálat miatt természetesen csak LED-televízió jöhet szóba, a kamionok esetében azonban fontos olyat választani, ami 12 voltról is üzemeltethető arra az esetre, ha nincs a fedélzeten 230-as csatlakozó vagy inverter. Ha nem akarsz a kamionba állandó tévét szereltetni, mert mondjuk többet hajtasz a munkád során, akkor optimális megoldás lehet egy hordozható televízió.

A hordozható televíziók előnye, hogy egy USB-vel akár egy külső vinyót is csatlakoztathatsz, így akár fel is tudod venni a kedvenc tévéműsoraidat, így akkor sem maradsz le semmiről sem, ha éppen úton vagy. Ha inkább DVD-s vagy, akkor egy hordozható DVD-lejátszó lehet a kedvenc eszközöd. Ezt is bárhová magaddal viheted, töltése ugyan 3-4 órát is igénybe vehet, de ezekhez általában nemcsak 230-as csatlakozó van, hanem autós töltőt is adnak hozzá.

A kamionok fülkéjét rengeteg praktikus és hasznos kiegészítővel lehet még komfortosabbá tenni. Hogy melyik lesz éppen a kedvenced, azt nagyban befolyásolja, hogy éppen milyen jellegű árufuvarozást végzel, de bízunk benne, hogy sikerült néhány ötletet adni ahhoz, hogyan tedd még komfortosabbá a fülkét, ahol átlagban napi 8-9 órát töltesz el egy nap.