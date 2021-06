Több mint egy hónappal ezelőtt mutatták be a legújabb Ivecót, a bányipari és építőipari alkalmazásokra fejlesztett T-Way-t. Szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy ilyen esetekben általában eltelik jó néhány hónap, mire elér Magyarországra egy bemutató példány. Most nem így volt, a legújabb olasz billencsest ugyanis már június közepén meg lehetett simogatni Győrőtt, az Eurotrade telephelyén. Mindez annak köszönhető, hogy hazánkban véget ért a koronavírus harmadik hulláma, ezért a Közép-Európában először nálunk tudott bemutatkozni a T-Way.

Arról, hogy milyen újdonságokkal szolgál a T-Way már korábban, arról a nemzetközi bemutató kapcsán beszámoltunk, ezért most leginkább a hazai piacra szánt változatról ejtünk néhány szót. Elöljáróban annyit érdemes elárulni, hogy bármilyen konfigurációban is szerezne be valaki T-Way-t az alatt már biztosan egy megerősített alváz lesz, ami 177 kNm-es szakítószilárdsággal rendelkezik, ami a kategóriának a második legjobb értékének számít jelen pillanatban. Ezzel az Iveco olyan versenytársakat előz meg, mint Mercedes-Benz Arcos (144 kNm), vagy MAN TGS (150 kNm).

A kisebbik T-Way akár a földön állva is ponyvázható.

Jó hír mindez idehaza, ahol az ilyen és ehhez hasonló dömperek ritkán mennek csak félig megrakva. Az Eurotrade által bemutatott első magyar rendszámos T-Way egy 6×4-es hajtásképletű billenő felépítményes változat volt. A bemutatott jármű amolyan “kis dömpernek” nevezhető, hiszen az össztömege nem haladja meg a 33 tonnát. A 8 méter hosszú járművön 5 méter hosszú és 12 köbméteres teknő található, amely három irányba dönthető. A nagy szilárdságú, kopássálló acélból készölő billenő teknő a szlovák VS-mont gyártmánya. Ez már bevált konstrukciónak tekinthető, nem egy Tatrán is pontosan ilyen, vagy ehhez hasonló VS-mont teknő van idehaza. A billenő hidraulika rendszer pedig Hyva gyártmányú.

A bemutatott T-Way hajtásáról Cursor13-as, hathengeres, folyadékhűtéses, változó geometriájú turbófeltöltővel ellátott dízelmotor gondoskodik. Az erőforrás 450 lóerős teljesítményre és 2200 Nm-res maximális nyomaték leadására képes. A blokkhoz manuális, vagy 16 sebességes automatizált váltó csatlakoztatható. Függetlenül a sebességváltó típusától 65-71%-os emelkedővel is képes megbirkózni a T-Way, igaz ez 40 tonnás terhelésre vonatkozik, tehát a 33 tonnás variánsnál valamelyest kedvezőbb is lehet ez az érték. A jármű a jó öreg laprugós felfüggesztést használja, de elől hidraulikus lengéscsillapítók teszik elviselhetőbbé a fülkében ülők számára hepe-hupás utakat. A nagyobb komfort érdekében pedig a kabint négy ponton légrugós felfüggesztéssel látták el. A kabin egyszerre modern és egyszerű: a sofőr három irányban állítható légrugós vezetőülésen foglalhat helyet, de a kísérő személy is légrugós ülésen utazhat. A T-Waynél az alapfelszereltség része az elektromos ablakemelő, az elektromosan állítható, fűthető visszapillantó, valamint a hátsó fülkeablak.

Opcionálisan pedig hosszú, illetve magasfülkével is kérhető a T-Way. Az extrák között továbbá olyan komfortnövelő tényezőket találunk, mint az elektromos tetőablak, a klíma, a középső utasülés, a LED-fényszórók, a ködlámpák, az állófűtés, vagy éppen a navigáció. Szintén opcionális a hidraulikus hajtás, amely 0-45 km/órás sebesség között akár 12 500 Nm-res maximális forgatónyomatékot tud az első kerekek felé továbbítani a nagyobb tapadás érdekében.

Természetesen ezek a gépek nem szokványos körülmények között töltik a mindennapjaikat, hiszen ahány építkezés, annyi akadály és kihívás várhat a sofőrökre. Éppen ezért a T-Way-t gyárilag acél első lökhárítóval, valamint acél hátsó aláfutásgátlóval szerelik. 33 tonnát nem egyszerű megállítani, ha éppen arra kerül a sor, de a bemutatott modell pneumatikus, hűtött féktárcsás fékrendszert használ, amely kipörgésgátlóval (ABS) és elektronikus fékerőhatárolóval van felvértezve. Elődjét, a Trakkert még dobfékkel szerelték, az Eurotrade adatai szerint ugyanakkor a tárcsafékkel több méterrel sikerült csökkenteni a T-Way fékútját. A rögzítőfék a hátsó kerekekre ható, szintén pneumatikus működtetésű, rugóerőtárolós kivitel.

A bemutatón lehetőség nyílt elvinni egy rövid körre az első magyar rendszámos T-Way-t. A S-Way után kissé furcsa volt egy akkora kabinba beülni, ahol az ülés mögött gyakorlatilag már a hátfal következett, de mindez semmit sem von le a T-Way-jel kapcsolatos élményből. Az egész dömper egy egyszerű technika, nincs benne semmi olyan, amit újra kellene tanulni. A külső-belső dizánfrissítés azonban határozottan a javára vált, mert tetszetősebb lett a műszerfal, igényesebbek a belső burkolatok és bár fehér színben sem csúnya, de egy szép flottaszínnel még vagányabbá varázsolható az Iveco új dömperje.

A bemutatott járművön túl az Eurotrade két másik, magyar piacon népszerűnek ígérkező specifikációjú T-Way-t is felvillantott, egyelőre csak papíron. Az egyik egy négytengelyes, 8,6 méteres T-Way, amely már valóban 40 tonnás össztömeggel rendelkezik. Hajtásáról viszont ugyanaz a 450 lóerős Cursor13 dízelmotor gondoskodik, mint a bemutató járműében. Ami azonban lényeges, hogy ez már 18 köbméteres teknővel rendelkezik, amely 1,55 méter magas és ponyva előkészítéssel is rendelkezik, így megakadályozható, hogy menet közben a menetszél kifújja a törmeléket a teknőből. A billencseseken kívül az Iveco T-way várhatóan a betonmixer kivitelben is népszerű lesz: ez a variáns 9,1 méter hosszú, négytengelyes és 9 köbméteres névleges kapacitással rendelkezik. Hajtásáról 410 lóerős, 2100 Nm-res Cursor13-as blokk gondoskodik.

A hazai bemutatót követően a T-Way hazai tesztkörútra indult, amely egészen szeptember 8-ig tart. Ez azt jelenti, hogy bárki kipróbálhatja, aki éppen azon töri a fejét, hogy új dömperekkel frissítse a flottáját.