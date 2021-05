Néhány napja az Iveco leleplezte a “mindenen átgázolós” Trakker utódját, a T-Way-t. Ezzel végérvényesen lezárult egy korszak a gyár életében. Az olasz márkánál a nehéz terepre felkészített teherautók történelme meglehetősen gazdag és színes. Amikor fellapozzuk a gyártó fotó albumát, akkor az afrikai sivatagban kóborló Fiat PC90-esek, valamint a Dakarra épített Iveco EuroCargók, illetve Trakkerek tűnnek fel a múltból. És most itt van előttünk a jövő sivatagjárója, a bányák elnyűhetetlen teherhordója, a T-Way, amitől nem kevesebbet vár az IVECO, mint azt, hogy folytassa az elődök által megkezdett utat.

Ma új fejezetet nyitunk az IVECO rendkívüli off-road tehergépjárműveinek történetében az Iveco T-Way bevezetésével. Ez a rendkívül strapabíró jármű, amely a teljesítmény, a tartósság és a megbízhatóság valódi bajnoka, tovább erősíti az Iveco jelenlétét az off-road nehézgépjárművek piacán. Az Iveco T-Way bemutatása egyben a befejezése is a Way-nehézgépjármű termékcsalád megújításának, amely mára az egyik legfrissebb, leginnovatívabb és legszélesebb termékválasztékú kínálat a piacon.” – hangsúlyozta a bemutató kapcsán Luca Sra, az IVECO teherautó üzletágának operatív igazgatója

Luca Sra, az Iveco teherautó üzletágának operatív vezetője szerint az újdonság a Trakker méltó örököse lesz.

A gyártó szerint új modell megőrizte a 2012-es Dakaron ezüst- és bronzérmet szerző Trakker előnyös tulajdonságait. Mit is jelent ez konkrétan? Az alvázat nem dobták például ki, sőt, nem is lett volna szabad. A nagy szilárdságú, 10 mm vastag acélból készült létraalváz, jelenleg kategória elsőnek számít a maga 177 kNm-es csavarodási merevségével. Minimális módosításokat azonban végrehajtottak rajta. Az első tengely maximális terhelhetősége akár már 9 tonna is lehet. Az új nagy teherbírású hátsó felfüggesztésnek köszönhetően javult a teherautó súlyelosztása, illetve nagyobb lett a hasmagassága, ami ezáltal jobb terepszögeket tesz lehetővé. Fontos változás még, hogy az erőátvitel, valamint a teljesítmény maximalizálása érdekében a kerékagy végáttétel a hátsó tengelyeken immáron alapfelszereltség részét képezi.

Erősebb motor

Az új T-Way hajtásáról az Iveco 13 literes Cursor motorja gondoskodik, amelyből immáron 510 lóerős változat is létezik. Ez 10 lóerővel erősebb a Trakkerhez korábban kínált motorhoz képest. A megrendelők ugyanakkor a kisebb, 9 literes Cursor erőforrással is választhatják a T-Way-t. Ezekre ugyanakkor valószínűleg a kisebb teljesítményt igénylő, például betonmixeres felhasználások eshet az üzemeltetők választása.

A dízelmotorok a jól bevált 12 vagy 16 sebességes Hi-Tronix automatizált sebességváltókkal társíthatók, amelyek most olyan új funkciókkal egészültek ki, mint a visszagurulás-gátló asszisztens a meredek emelkedőn történő elinduláshoz, valamint a „hintáztatás” funkció, ami akkor jöhet jól, ha mondjuk “elásta” magát a dömper. Szintén az új funkciók között van a kúszó fokozat is, amely lehetővé teszi a nagyon alacsony sebességgel történő elindulást alapjáraton. A sebességváltó hatékonyságát a Hi-Cruise vezérlő rendszer növeli, ami egyfelől prediktív, domborzatkövető sebességváltást hajt végre, másfelől sebességtartó és vitorlázás (Eco-Roll) funkcióval is rendelkezik.

Kisebb önsúly, nagyobb teherbírás

Az építőipari felhasználásra és a nehéz terepre tervezett teherautóknál az összkerékhajtás nem lehet kérdés. A T-Way-nél ez az opció megmaradt, ugyanakkor a Hi-Traction névre keresztelt hidrosztatikus hajtásrendszer a 6×4-es alvázas és vontató kivitelekhez elérhető. Az összkerékhajtással (AWD) sok dolga nincs a sofőrnek, mivel az automatikusan aktiválódik és egészen 25 km/órás sebességig van működésben, hogy szükség esetén további tapadást biztosítson a hidraulika az első kerekek számára. Az Iveco szerint ez a fejlesztés gazdaságosabb üzemanyag-felhasználást és magasabb hasznos teherbírást eredményez. A T-Way önsúlya ugyanis 325 kilogrammal csökkent a hátsó dupla tengely felfüggesztésének újszerű kialakításával, amely most már mindössze egyetlenegy egységből áll. Ezek a funkciók jelentős előnyökkel járnak olyan feladatoknál, amelyek közúton történő szállítást is igényelnek, ilyen például az építőanyagok fuvarozása.

Az Iveco T-Way-t úgy tervezték meg, hogy alváza ideális legyen a különböző, akár más-más gyártók által gyártott felépítmények fogadására. A modell alvázas és vontatós kivitelben egyaránt elérhető és a 6×4-es és a 8×4-es kerékképletű változatok részleges kerékmeghajtással (PWD), míg a 4×4-es, 6×6-os változatok összkerékhajtással (FWD) készülhetnek. De létezik emellett még 8×8-es összkerékhajtású variáns is az alvázas kialakítású T-Way esetében. Lényeges előrelépés még, hogy az összkerékhajtás kínálata kibővült az új 4000, 4200 és 4500 milliméteres tengelytávú modellekkel is, amelyek különleges szállítmányokat is képesek szállítani az alváz egyéb módosítása nélkül.

Praktikus és élhető

A leglátványosabb változás azonban kétségtelenül a vezetőfülke, amely az S-Wayen bemutatott formatervet kapta meg. Ennek megfelelően a kabinja az elődhöz képest jóval áramvonalasabb és látványosabb. A T-Way kétféle fülkével, egy alacsony tetővel (AD), valamint egy magasabb tetővel (AD) rendelkező kabinnal kapható. Az Iveco szerint az új fülke kialakításánál törekedtek arra, hogy praktikus és élhető környezetet biztosítanak a sofőr számára. A vezető munkáját olyan fejlett vezetéstámogató asszisztensek segítik, mint az elektronikus menetstabilizáló (ESC), valamint a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW).

Manapság már egyetlen teherautó, így a T-Way sem létezhet internet kapcsolat nélkül, éppen ezért T-Way is megkapta a Way-modelleknél alkalmazott Connectivity Box-ot. Ez az online összeköttetési rendszer távdiagnosztikát és előre jelezhető karbantartást is nyújt és lehetővé teszi a flotta üzemeltetőjének, hogy folyamatosan nyomon kövesse a járműveinek aktuális műszaki állapotát.

A T-Way megérkezésével gyakorlatilag befejeződött az Iveco nehézkategóriás haszonjármű kínálatának fejlesztése. Ez azt jelenti, hogy teljessé vált a Way-termékcsalád, amelynek távolsági árufuvarozásra szánt S-Way, valamint a könnyű terepre szánt X-Way. Az új, kifejezetten off-road alkalmazásokra fejlesztett T-Way forgalmazása a bemutatóval egy időben megkezdődött Európában, így Magyarországon is.

