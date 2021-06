A Hun Birodalom nyomainak és az esetleges hun-magyar emlékek felkutatására indul egy rutinos rókákból álló magyar csapat hamarosan. Az expedícióban Balázs János, Jójárt András, Ács Ferenc és Kövi Péter veszt részt. Közülük János és András személyében tapasztalt versenyzőkről beszélhetünk, hiszen korábban eredményesen szerepeltek olyan maratoni versenyeken, mint a 22,5 ezer kilométeres London-Mexikó, vagy a 20 ezer kilométeres Panama-Alaszka rally.

Ennek az expedíciónak az ötlete már sokkal korábban megszületett és eredetileg tavaly tavasszal terveztek indulni. A pandémia azonban áthúzta a számításaikat, ezért csak idén augusztusban indulnak el, amikor is a boszniai piramisok felé veszik az irányt. Szeptemberben pedig már Kazahsztán felé fognak autózni az összkerékhajtású Renault 110 150 típusú teherautóval, amire meglehetősen kalandos módon bukkantak rá. “Alapvetően olyan teherautót kerestünk, ami még nem rendelkezik a modern technikai kiegészítőkkel, így például a katalizátorral, vagy az AdBlue-rendszerrel. Eleinte nem volt típussal kapcsolatos elképzelésünk, azt tudtuk csak, hogy olyan autót szeretnénk, ami igénytelen és nem kell karbantartani” – jegyezte meg az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón Balázs János.

A legénységi fülke belülről.

A csapat eredetileg egy ZiL-131-esben gondolkodott, de hamar világossá vált, hogy arra nem lehet ötszemélyes lakófelépítményt rakni. Aztán az MAN katonai teherautók felé fordult a figyelmük, majd egy nyugati kereskedő listájában rábukkantak a Renault 110 150-re. “Egy kép sem volt róla, csak néhány adat. Felhívtuk az eladót, hogy meg lehetne-e nézni. Végül a francia határhoz közel fekvő, de még Németországban található Pitburgba kellett mennünk, ahol egy telephelyen több ilyen leselejtezett példányt is tároltak” – árulta el Balázs János. Hozzátette: bízott benne, hogy a legszebbet és legjobb állapotban lévőt kapják meg és ez így is lett.

Ők végül a cikkünk alanyául szolgáló hétszemélyes, legénységi fülkés Renault tűzoltóautót vették meg körülbelül 8-10 ezer euróért. Ez egyébként a piaci ár töredéke, de szerencsére nem volt sok kilométer benne. Amikor nyélbe ütötték az üzletet, akkor 19 ezer kilométer volt benne. Most alig mutat többet a számláló 21,5 ezer kilométernél. Az 1988-ban gyártott Renault 110 150 teherautót még ott helybe le is vizsgáztatták. “A szervizben igyekeztünk néhány kisebb alkatrészt is beszerezni, hogy legyen a fedélzeten kéznél. Le is tettem az asztalra két víz pumpát, hogy megvásároljam őket, de az ottani szaki megkérdezte, hogy valóban kétmillió kilométert tervezek-e menni ezzel a teherautóval, merthogy állítólag egymillió kilométerig nem szoktak meghibásodni” – hangsúlyozta az expedíció vezetője.

A teherautót végül hazahozták és a málhaterét teljesen kipucolták, megemelték, majd csináltak belőle egy lakórészt zuhanyzós vécével és minikonyhával. A végeredmény egy körülbelül hét tonnás, hat méter hosszú és a felépítménnyel együtt 3,55 méter magas jármű lett, amivel még pont el lehet férni a ferihegyi gyorsforgalmi út alagútjában. Az átalakítás során a meglévő 460 literes üzemanyagtank mellé még egy 160 literes gázolajtartály is került, így egy tankolással legalább ezer kilométert lehet vele megtenni. Hajtásáról 5500 köbcentiméteres, soros, hathengeres, 150 lóerős erőforrás gondoskodik, amely bármilyen minőségű üzemanyaggal működtethető. A dízelmotorhoz egy pneumatikus. felezős, manuális sebességváltó csatlakozik.

A teherautó külön kapcsolható első-, illetve hátsó kerékhajtással rendelkezik. A járművet 400 literes friss vizes tartállyal, illetve 350 literes szennyvizes tartállyal szerelték, így egy hét gond nélkül abszolválható 4-5 főre benne. A megfelelő energiaellátás érdekében a teherautón 6 darab akkumulátor van, de napelemekkel is felszerelték. A tervek szerint induláskor egy motorcsónakot, illetve egy motorkerékpárt is feltesznek rá, hogy olyan helyeken is tudjanak közlekedni, ahol a monstrum adott esetben nem férne el. A csapat tájékozódását két navigációs rendszer, illetve adó-vevő készülékek fogják biztosítani. A járművet emellett két darab állófűtéssel is felszerelték, de klímát szándékosan nem raktak a lakótérbe.

A kezdeményezés mögé a hazai Renault Trucks képviselet is beállt, így biztosított lesz a hazai szerviz háttér. A magyar felfedezők ugyanis úgy készülnek, hogy 22-25 ezer kilométeres expedíció után a Föld más kontinenseire, így Afrikába, Dél-Amerikába és Észak-Amerikába is ellátogatnak majd. „Azért álltunk emellé az ügy mellé, mert ezek urak egy olyan, ma már oldtimernek nevezhető járművet találtak, amivel nemes célokat szolgálnak, hiszen Keleten fontos felfedező és kutató munkát fognak végezni. Mivel a jármű orrán egy hatalmas Renault logó van, így ez a legkevesebb, amit megtehetünk értük” – hívta fel a figyelmet Tringer Zoltán, a Renault Trucks Keleti Régiójának ügyvezető igazgatója.

A magyar kalandorok sorsát várhatóan a Renault Trucks Facebook oldalán is nyomon követhetjük. Kíváncsian várjuk az első állomás élménybeszámolóját!