50 darab DAF XF 480 SSC mega nyerges vontatót állított munkába a Horváth Rudolf Intertransport Kft., ami nem kis jelentőséggel bír, hiszen a magyar vállalkozás eddig hagyományosan Scania vásárlónak számított. Holland gyártmányú nyerges vontatót több mint két évtizeden keresztül nem is helyeztek forgalomba.

“Legutóbb 1998-ban szereztünk be DAF járművet, egy 95XF 430 vontatót. Ennek a vontatónak nemrég kezdtük meg a restaurálását, hogy régi pompájában kiállíthassuk a telephelyünkön” – jegyezte meg Horváth Rudolf, a Horváth Rudolf Intertransport Kft. ügyvezető igazgatója. hozzátette: azért tértek vissza ennyi év után a holland márkához, mert nemrég kedvező tapasztalatokra tettek szert egy DAF XF nyerges vontatóval. Emellett öt autóbuszukban a DAF teherautókban is alkalmazott PACCAR-motor dolgozik és ezek kapcsán is kedvező szerviz tapasztalatokra tettek szert.

Horváth Rudolf Intertransport Kft A családi vállalkozást Horváth Rudolf és felesége, Horváthné Pók Erika alapította 1986-ban belföldi fuvarozásra. Nemzetközi fuvarozással 1992 óta foglalkoznak, majd 1995-ben korlátolt felelősségű társasággá alakították a céget a további fejlődési lehetőségek érdekében. A Horváth Rudolf Intertransport Kft. elsősorban raklapos szárazárukat szállít nyugat-európai viszonylatokon, főként Németországba, a Benelux államokba, Svájcba és Angliába. Járművei évente átlagosan 140 ezer kilométert futnak, átlagosan 15 tonna rakománnyal. A flottában jelenleg 255 függönyponyvás, illetve dobozos felépítményű nyerges, illetve tandemtengelyes pótkocsis szerelvény, 15 darab 7,5 és 3,5 tonna össztömegű tehergépjármű, valamint 39 autóbusz üzemel. Az eszközök átlagos életkora csupán 2,5 év.

A félszáz DAF XF nyerges vontatót az év első hónapjaiban vette a családi vállalkozás. Az új járművek egytől-egyig új arculatot kaptak, amelyet a családi vállalkozás a DAF-fal közösen tervezett meg. A végeredmény hazai szinten is kiemelkedő, hiszen az új nyerges vontatók és a pótkocsik citromsárga fényezésben pompáznak. A fülkéjükön pedig a DAF limitált szériás kiadásainak alkalmazott retró logók mintájára megalkotott kis- és nagy méretű Horváth Rudolf logók láthatók, amelyek egyedi azonosítóval ruházzák fel ezeket a kamionokat. Nemcsak a külső, hanem a belső felszereltség tekintetében is impozánsnak nevezhetők az új szerzemények.

Az új DAF vontatók is szinte minden elérhető biztonsági és kényelmi berendezést megkaptak a teljesen LED-es fényszóróktól, az Xtra Comfort matracon, komfortülésen és álló helyzeti légkondicionálón át a belső biztonsági ajtózárig. Az első hónapok visszajelzései alapján munkatársaink várakozásait felülmúlóan teljesítenek az XF modellek, amelyek műszaki megoldásait, hajtásláncát, vezethetőségét is dicsérettel illetik. Kollégáink nagyon hasznosnak találták az újdonságokhoz kapott járművezető-továbbképzést, mi pedig azt látjuk, hogy akik ennek megfelelően használják a gépkocsijukat, azok lényegesen jobb üzemanyag-fogyasztást érnek el” – jegyezte meg Buborék Gábor, a Horváth Rudolf Intertransport Kft. vezénylési csoportvezetője.

