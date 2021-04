Idén a tél nem március közepén, hanem április elején tért vissza egy rövid időre Európába. A váratlan havazás egyes helyeken fennakadásokat is okozott. A svédországi Kiruna város környékén viszont ilyenkor még megszokott dolognak számít a hó, igaz, nemrég a szokásosnál is több hullott belőle. A közel egymillió követővel rendelkező Angelica Larsson legfrissebb videójában azt mutatja be, milyen, amikor még egy utolsót rúg magán a tél a sarkkörön, és közben a munka nem állhat le.

A teherautóknak ott is, ahogy máshol is, még hóban is mennie kell, mert teljesíteni a kell a feladatot. A svéd vlogger legújabb videójában tökéletesen megmutatkozik a szakma szépsége és kevésbé szép oldala: bár az ember a maga ura lehet, sokszor emiatt magára is van utalva. Például amikor be kell hajtani egy olyan telephelyre, ahol nincs senki és helyenként térdig ér a hó. És úgy kell ott konténert cserélni, hogy közben arra is kell figyelni, hogy ne akadjon el a teherautó, mert nem lesz, aki segítsen.

Vannak olyan helyzetek, amire a kezdő sofőrök talán nem is számítanak. Ilyen például, ha nem nyílik a kapu, mert a rá akasztott lakat be van fagyva. Ilyenkor van szükség a rutinra és az apró praktikákra. Az immáron több mint 10 éve kamionsofőrként dolgozó Angelica Larsson legújabb videójában hasznos tanácsokról, trükkökről is szó lesz, akár el is lehet tenni egyet-kettőt a későbbiekre. Persze, reméljük, hogy havazni már csak következő télen fog.