Tavaly meglepő módon meglehetősen “válságállónak” bizonyult az elektromos autóbuszok piaca Európában. A holland Chatrou CME Solutions elemzése szerint 2020-ban összesen 2062 darab elektromos buszt adtak el 18 uniós tagállamban. Ez 22%-os növekedésnek felel meg a 2019-es évhez képest. Bár hazánkban egyelőre még a 100-at sem éri el a menetrendszerű városi utasszállításban részt vevő e-buszok száma, a hazai piac nagy boom előtt áll, ami elsősorban a Zöld Busz Programnak, valamint az egyre korszerűbb töltési lehetőségeknek köszönhető.

Ahogyan az elektromos buszok, úgy az üzemeltetők sem egyformák. A városi közlekedési vállalatok igyekeznek a helyi domborzati viszonyokhoz, üzemeltetési kultúrához és a rendelkezésre álló infrastruktúrához legjobban illeszkedő autóbuszt választani minden időben. Így volt ez korábban a dízelbuszoknál és így van ez most is, az elektromos buszok térhódítása idején. Természetesen a különféle igények kielégítésére nemcsak az e-buszgyártóknak, hanem az elektromos töltőket előállító és fejlesztő cégeknek is fel kell készülniük. Alábbi összeállításunkban bemutatjuk, hogyan lehet manapság feltölteni egy városi autóbuszt.

Az e-buszok töltése az autókéhoz képest jóval összetettebb kérdés, hiszen nagy teljesítményű és maximálisan megbízható megoldást igényel. Ennek oka, hogy a személyautókhoz képest nagyobb kapacitású akkumulátorokkal gyártják őket, másfelől a telepíthető töltési megoldásokat nagyban befolyásolják az üzemeltetők által használt telephelyek adottságai. A Siemens Sicharge UC termékcsaládja komplexen le tudja fedni a közlekedési vállalatok igényeit és biztosítani tudja a járműflotta legmagasabb szintű rendelkezésre állását.

Gyors- és lassú töltés

A Sicharge CC AC22 típusú töltőoszlop ergonomikus és attraktív kialakítással hívja fel magára a figyelmet. A két darab, 22 kW teljesítményű AC-töltőcsatlakozóval rendelkező berendezést ellátták a szükséges villamossági védelemmel, éppen ezért kiválóan alkalmas kültéri felhasználásra, érheti eső, de akár fagy és hó is. Szoftvere támogatja az OCPP 1.6JSON szabványos protokollt, ezen keresztül teljesítményszabályozásra alkalmas, színes, intuitív kijelzője pedig egyedi reklámok megjelenítésére is használható.

Amikor az e-buszok nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mert mondjuk frekventált viszonylaton dolgoznak, vagy a kisebb önsúly miatt kevesebb akkumulátorral rendelik őket, akkor jön szóba a villámtöltés mint lehetőség. A Siemens tapasztalatai szerint erre egyértelmű igény mutatkozik, mert így megtöbbszörözhető az e-buszok napi futásteljesítménye. Gyorstöltővel egy autóbusz feltöltése 30-60 percet vehet igénye a hálózat és a töltőberendezés állapotától függően. Nyilván egy üzemeltető számára nem előnyös, ha még a gyorstöltőnél is várakoznia kell az autóbuszoknak, éppen ezért a Siemens Sicharge D néven piacra dobott egy olyan töltőoszlopot, amelyen négy darab DC-töltő, illetve 1 db AC-töltő is rendelkezésre áll.

A Sicharge termékcsalád minden típusú elektromos autóbusz töltésére alkalmas, és nemcsak a telephelyeken, hanem akár a megállókban vagy a buszdepókban is lehet őket telepíteni. Ezen töltőberendezések az elektromos buszok műszaki kialakításaitól függően kábeles vagy pantográfos, illetve “hood” típusú csatlakozóval is rendelhetők, rugalmas töltési lehetőséget biztosítva ezáltal az e-buszokhoz. Ami ennél is fontosabb azonban, hogy az e-busztöltő berendezések működését egy úgynevezett depot management szoftver (EVC3) is támogatja, amely segít a telephelyek energiafelhasználásának optimalizálásában. A Siemens európai gyártóként a megbízható berendezéseken túl a műszaki támogatás és szervizszolgáltatás terén egyaránt kiemelkedő csomagot nyújt ügyfelei számára.

A Siemens Magyarországon A Siemens több mint 130 éve, az első budapesti villamosvonal 1887-ben történt elindítása óta része a hazai mindennapoknak. Tevékeny szerepet vállal a nagyvárosi infrastruktúra és közösségi közlekedés fejlesztésében, az energiatermelést biztosító erőművekben, az épületek energiahatékonyságában, a kórházak diagnosztikai eszközeiben és az autógyárak tervező szoftvereiben. A Siemens piaci jelenlétének fő üzenete a sokoldalú, komplex megoldások nyújtása. Nem csak töltőberendezést szeretnének nyújtani, hanem a hardveres elemeken túlmutató összetett megoldást. (A német vállalat elektromobilitással kapcsolatos szolgáltatásai a Siemens eMobility linken érhetők el.) A cégnél a töltőberendezések széles portfóliója áll rendelkezésre, a lakossági töltőberendezésektől kezdve a nagy teljesítményű töltőállomásokig. A Siemens emellett az ipari szektorban már bizonyított szervizszolgáltatásokat kívánja az e-töltő infrastruktúránál is kamatoztatni. 1887. november 28-án indult el a Nyugati Pályaudvar és a Király utca között az első Siemens próbavillamos Budapesten. Fotó: Fortepan.hu/Somlai Tibor

E-furgonoknak is

Egy közösségi közlekedés lebonyolításával foglalkozó szolgáltató nemcsak elektromos autóbuszok alkalmazásával csökkentheti az ökológiai lábnyomát, hanem elektromos személyautók vagy kishaszonjárművek használatával is. Az ilyen járművek töltését szolgálja a VersiCharge IEC fali töltő, ami Modus csatlakozási lehetőséggel is rendelkezik, ennek köszönhetően könnyen integrálható az épületfelügyeleti rendszerekbe. További sajátossága, hogy több ilyen típusú töltőberendezés is hálózatba köthető, melyben egy kijelölt egység menedzseli a hozzá csatlakozó berendezéseket és vezérli a töltési ciklusokat. A töltők falra vagy talapzatra szerelhetők, a különféle kiegészítők megkönnyítik a beépítést bármely parkolási helyre.

A közösségi szolgáltatók a következő években vélhetően jelentős töltőkapacitásokat fognak kiépíteni az állami támogatásnak köszönhetően, így egyre több műszaki telephely és buszgarázs válik alkalmassá e-buszok tárolására és töltésére. Mindez közvetlenül is hozzájárulhat a levegőminőség javulásához.

Ha kíváncsi vagy, mit tud egy elektromos busz hazai viszonyok között, akkor olvasd el a Mercedes-Benz eCitaróval kapcsolatos tesztünket.