A Bundesverband Güterkraftverkehr 2008 és 2012 között végzett, több mint 1000 járműre kiterjedő kutatása megállapította, hogy a vezetőt kritikus helyzetekben segítő asszisztens rendszerek akár 34 százalékkal csökkenthetik a balesetek kockázatát. A stuttgarti székhelyű Mercedes-Benz ezért egyre nagyobb figyelmet fordít a vezetéstámogató rendszerek fejlesztésére.

A csillagos márka 2016 óta kínálja haszonjárműveihez a SideGuard Assistot, vagyis a bekanyarodási asszisztenst. A márka legfrissebb bejelentése szerint ez a vezetésbiztonsági rendszer 2021 júniusától potenciálisan életmentő funkcióval egészül ki. Az új Active Sideguard Assist (ASGA) ezentúl nem csak figyelmeztetheti a jármű jobb oldalán felbukkanó gyalogosokra vagy kerékpárosokra a sofőrt, hanem 20 km/órás tempóig automatikus fékezéssel meg tudja állítani a teherautót, amennyiben a vezető nem reagál időben.

Az ASGA a kormányzás szöge alapján ismeri fel a fékezési beavatkozás szükségességét az esetleges ütközés megakadályozása céljából. A Mercedes-Benz Trucks ezzel a világ első teherautó márkája, amely egy ilyen asszisztenst aktív fékezési funkcióval lát el, amely súlyos sérülések vagy halálos kimenetelű balesetek elkerülését is segítheti.

Új aktív vezetőasszisztens

Az új ASGA bemutatása mellett a Mercedes-Benz kettes szintű önvezetésre képes, 2018-ban bemutatott aktív vezetőasszisztense, vagyis az ADA-t is frissítették. Mint ismeretes az ADA – amit a Vezess is kipróbálhatott Németországban – bizonyos feltételek esetén aktívan segíti a sofőrt a kormányzásban és a vezetésben. Vagyis automatikusan gyorsít, lassít, vagy fékez, emellett a követési távolság tartására is alkalmas.

Az ADA új generációja szintén júniusban érkezik és még többet kínál majd. A rendszer már képes lesz vészmegállást kezdeményezni, ha azt észleli, hogy a sofőr például egészségügyi okból nem képes a vezetésbe beavatkozni. Az ADA 2 először vizuálisan és akusztikusan felhívja a sofőr figyelmét, hogy helyezze vissza a kezét a kormányra. Ha többszöri figyelmeztetés ellenére sincs 60 másodperc után reakció, vagyis a sofőr nem fékez, nem ad gázt, vagy nem működteti a rendszert a koránykeréken található gombokkal, akkor a teherautó a saját sávjában biztonságosan megáll és erről a többi közlekedőt a vészvillogó beindításával figyelmezteti.

A rendszer által kezdeményezett vészmegállás a kickdown funkció aktiválásával bármikor megszakítható. Álló helyzetben az ADA 2 az új elektromos rögzítőféket is aktiválja és kinyitja a központi zárat, hogy könnyedén érkezhessen segítség. Ez elsősorban akkor lehet hasznos kiegészítő, ha ne adj isten a sofőr elalszik a kormánynál, mert ily módon az asszisztens gyorsan és hatékonyan be tud avatkozni.

Automatikus vészfékezés

Az ASGA és az ADA 2 automatikus fékezését nem szabad összekeverni az Active Brake Assist 5 vészfékezés funkciójával. A radaros és kamerás érzékelők segítségével működő ABA 5 a korábbi generációval ellentétben nem csak rész-, hanem automatikus teljes fékezéssel reagálhat 50 km/órás sebességig.

Ha az ABA 5 ütközés veszélyét ismeri fel az elől haladó járművel vagy akadállyal, esetleg a keresztben átfutó személlyel, akkor először figyelmezteti a vezetőt vizuális és akusztikus módon. Ha a sofőr nem megfelelő módon reagál, a rendszer a második lépésben 3 m/s2-es részfékezéssel lassítani kezd – ez a maximális fékteljesítmény kb. felének felel meg. Amennyiben továbbra is fennáll az ütközés lehetősége, az ABA 5 a rendszer határain belül teljes fékezéssel próbálja ezt csökkenteni vagy elkerülni.

