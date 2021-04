Az újdonság elsősorban a nagyvárosokban, vagy azok vonzáskörzetében jelenthet lokális zéró emissziójú alternatívát azon üzemeltetők számára, akik különféle építkezéseknél használnak billencseseket az építőanyagok, vagy a törmelék elszállítására. Az emelődaruval és billencses felépítménnyel ellátott, 26 tonnás teherautó kormányzott hátsó tengellyel rendelkezik, ami nagyban megkönnyíti a szűk helyeken történő manőverezést.

A 6×2-es hajtásképlettel rendelkező teherautót 4 darab lítium-ion akkumulátorral szerelték, amelyek összkapacitása eléri a 264 kWh-t. A jármű akkumulátor csomagja 22 kW-os lassú töltéssel körülbelül 10 óra alatt feltölthető. Rendelkezésre áll ugyanakkor a gyorstöltés is, ennek megfelelően egy 150 kW-os ultragyors DC-töltővel két óránál kevesebb időt vesz igénybe a töltése. A billencses Renault ezután egy feltöltéssel körülbeül 260-300 kilométert tud megtenni. A modell egyébként 6 darab akkumulátorral is rendelhető, ebben az esetben viszont már 400 kilométeres hatótáv is rendelkezésre állhat. Az újdonság a francia Noblet Csoportnál állt forgalomba.

Számos ügyfél Párizs vonzáskörzetében már hajlandó lenne többet áldozni az elektromos teherautókra, amelyek amellett, hogy zéró károsanyag-kibocsátással rendelkeznek, még csendesek is. Az e-teherautók továbbá előnye, hogy a vásárlás utáni értékvesztés, mindössze 10 százalék körül mozog Franciaországban, ami egyáltalán nem számít magasnak” – hívta fel a figyelmet Laurent Galle, a Noblet Csoport elnöke.

A billencses Renault Trucks D Wide Z.E. tehát merőben átalakíthatja az építőipari járművekkel kapcsolatos sztereotípiák az emberek fejében, hiszen csendesen és füstmentesen dolgozik. A Párizsban és környékén a magas légszennyezettség miatt szükség van az emisszió mentes járművek alkalmazására, így várhatóan a jövőben több ilyen elektromos billencses is forgalomba fog állni.

