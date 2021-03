Valószínűleg még a német rendőrök sem hittek a szemüknek, amikor megállították ezt a kamiont. A bolgár rendszámú járművet a németországi Liden közelében, az A45-ös autópályán intették le. Az egyenruhások azért vették ki a forgalomból a szerelvényt, mert felmerült bennük a gyanú, hogy jelentős túlterheléssel közlekedik. Ráadásul a félpótkocsi tetején a ponyva rendellenesen volt rögzítve, így a magassága egyes helyeken elérte a 4,25 métert.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr eredetileg Grúziába tartott volna rakományával, ami egy komplett nyerges vontatóból és billencses félpótkocsiból álló szerelvényből állt. A Renault Midlum és a háromtengelyes félpót meglehetősen szűkösen fért fel a járműre, mert bár a kerekeket leszerelték, de a nyerges teteje így is magasabban volt a félpótkocsi felső vaskereténél. A billenő teknőbe pedig állítólag egy Mercedes-Benz Sprinter főegységei voltak elrejtve, azaz, rakodáskor igyekeztek kihasználni minden szabad helyet.

A helyszíni ellenőrzésnél arra is fény derült, hogy a szerelvény nem megfelelően volt rögzítve, vagyis akár el is mozdulhatott volna a helyéről, így a bolgár kamionsofőr akár súlyos balesetet is okozhatott volna. A német rendőrség 1300 eurós büntetést, vagyis közel 450 ezer forintnak megfelelő bírságot szabott ki a bolgár sofőrre, aki csak azután indulhatott tovább, miután megérkezett a mentesítő szerelvény, amire átrakták a Renault Midlumot és a félpótkocsit.

