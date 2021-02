A DAF hazai forgalmazója a tavalyi Kamion Európa-bajnokság hazai versenyhétvégéjére egyedi meglepetéssel készült egy egyedi megjelenésű DAF XF 580 személyében. A mogyoródi futamokat végül zárt kapuk mögött tartották meg, ezért az évente sok ezer látogatót vonzó Kamionfesztivál elmaradt, így nem tudták bemutatni a fekete-arany fényezésű vontatót.

A jármű fél évig a forgalmazó Vidor utcai szalonjában álldogált egészen addig, amíg egy magyar fuvarozó nem kezdte el keresni az árcédulát rajta. Ez a DAF XF 580 eredetileg nem volt eladó, de talán emiatt vált “prédává”. A rendkívül elegáns szín-összeállítású nyerges vontatót a Bachus International Transport Kft. ügyvezető igazgatója, Bálint László szerezte meg, így mostantól már nem a szalonban, hanem a hazai utakon gyűjtheti az elismerő pillantásokat. Hozzá kell tenni, hogy fehér színben is kiemelkedőnek számítana valamelyest, hiszen a legnagyobb fülkével és a gyártó kínálatából a legerősebb, 580 lóerős motorral szerelték.

A nyerges metálfekete fényezésével és az egyedi tervezésű, illetve kivitelezésű, csillogó aranyszínű dekorációjával már messziről magára vonzza a tekinteteket. Lenyűgöző eleganciája a belsőtérben is folytatódik, az ajtókon, a kormánykeréken, a műszerfalon, a hűtőkön, a hátfalon és a fekhelyek peremén is visszaköszön az aranyszín, sőt, még a bőrbevonatú kormánykerék varrásán is.

Nem csoda, ha az ilyen egyedi szerzeményeket mindentől óvja a tulajdonos. Éppen ezért négy évre vagy 400 ezer kilométerre szóló teljes körű javítási és karbantartási szerződést kötött rá. És, hogy ki fogja vezetni? Az új tulaj szerint a fekete-arany színű nyerges ahhoz a sofőrhöz kerül, aki a legjobban szokott vigyázni a teherautókra.

