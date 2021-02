Régen, amikor még nem volt se FUTÁR, se okostelefonon elérhető menetrend, onnan lehetett tudni, hogy indulni fog az autóbusz, hogy sofőr felszállt a buszra és már nyitotta is ki a kulcsával a vezetőfülke ajtaján csüngő lakatot. Ez volt az a pillanat, amikor még rohanva, de oda lehetett érni a buszhoz. Könnyen lehet, hogy hamarosan már hiába lessük a sofőrt, mert a busz simán elindul magától is. A török Karsan nemrég lerántotta a leplet világszenzációjáról, az Atak Electric Otonom-ról, ami ugyan még rendelkezik vezetőállással, de teljesen autonóm módon képes közlekedni.

A modell neve nálunk is ismerős lehet, hiszen ilyen, részben alacsonypadlós, még dízel hajtással szerelt Atak midibuszok Budapest útjait is koptatják ( és arra is volt már példa, hogy kigyulladtak). 2014-es bemutatása óta a modell látványos fejlődésen ment keresztül, hiszen nemcsak a dizájn terén, hanem technikai értelemben is felfrissült. Az Atak homlokfala egyfelől elegánsabb és tetszetősebb lett az ezüstszínű borításban elhelyezett kerek fényszóróknak köszönhetően, másfelől pedig korszerű LED technológiás nappali világítással is felszerelték.

2019-ben megérkezett az Atak teljesen elektromos változata, amelynek hajtásáról 312 lóerős (230 kW) csúcsteljesítményű, 2400 newtométeres nyomatékú villanymotor gondoskodik. A működéséhez szükséges áramot pedig a BMW i3-asban használt lítiumionos akkumulátor-csomag biztosítja, amely 5 modulból áll. A 220 kWh összkapacitású akksicsomaggal, teljes feltöltés esetén legalább 300 kilométert tud megtenni a 47-52 személyes kialakításban készülő városi autóbusz.