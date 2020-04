Önvezető autóbusz fejlesztését jelentette be a Karsan. Mint ismeretes ez az a török gyártó, amely Budapesten is képviselteti magát a BKK színeiben futó midi buszokkal. Az 1966-ban alapított cég nagy utat tett meg idáig, ugyanis kezdetben leginkább kis- és közepes teherbírású haszonjárműveket gyártottak. A bursai gyárukban többek között Peugeot Partnerek és Citroen Berlingók készültek a kétezres évek elején, de később még Renault Midlum és Kerax teherautók gyártásával is foglalkoztak.

A cég figyelme 10 évvel ezelőtt aztán a városi buszok felé fordult, jelenleg a Menarinibus márkanév alatt alacsonypadlós városi buszokat, Karsan márkanév alatt pedig midibuszokat gyártanak. A négyes szintű önvezetést megvalósító autóbuszt is éppen az elektromos Karsan Atak alapjaira épül, amelyről 2014-ben rántották le a leplet a törökországi Busworld kiállításon.

Az Atak olyan mesterséges intelligenciát használó vezérlő rendszert kap, amely megfelelő döntéseket tud hozni dinamikus vezetési szituációkban. Mindez nem lenne lehetséges azok nélkül az érzékelők nélkül, amelyek azért felelnek, hogy folyamatosan szemmel tartsák a jármű környezetét. Éppen ezért az önvezető Atakot külső radarokkal, lézerradarokkal és hőkamerákkal is ellátják, így a busz különbséget tud majd tenni élő- és élettelen objektumok között is.