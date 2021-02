A kabin belsejében ugyancsak egyedi látványvilágot sikerült létrehozni. A megerősített oldal- és combtámasszal rendelkező, automatikus szellőzéssel ellátott ülések kétoldali karfákat kaptak a kényelmesebb utazás érdekében. Megjelenésüket valódi Alcantara bőrborítás teszi igazán exkluzívvá, az ülőfelületüket és a háttámlájukat pedig piros cérnavarrással látták el. Ez az árnyalat a bőrborítású kormány belső szegélyezésén is visszaköszön. Az oroszlánt ugyancsak piros színben hímezték fel az ülések fejtámlájára, de ilyen árnyalatúak lettek a biztonsági övek is. A műszerfal grafitszürke borítást kapott, remekül kiemelve ezáltal a 12,3 colos multimédia-rendszer képernyőjét.

A vadonatúj TGX fülkéjét aszfaltszürke fényezéssel látták el, amelyhez jól passzolnak a szénfeketére festett keréktárcsák,valamint a karbonborítású visszapillantók, amelyeken az MAN kabalaállata, az oroszlán is feltűnik. Az összképet további egyedi dísztőelemek dobják fel. Ezek közé tartoznak a lökhárító, az oldalszoknyák alján, valamint a fülke tetején megjelenő krómozott csövek, továbbá a hűtőrács küllőin feltűnő piros csíkok.

Az MAN egy évvel ezelőtt rántotta le a leplet Bilbaóban legújabb teherautó-családjáról, köztük a megújult TGX-ről is. Az egyéves évforduló tiszteletére előálltak egy egészen egyedi felszereltségű nyerges vontatóval. Az MAN TGX Individual Lion S a gyártó saját dizájnereinek és szakembereinek keze munkáját dicséri. A végeredmény önmagáért beszél, az újdonság olyan hatást kelt, mint egy versenykamion.

A vezető munkáját olyan vezetéstámogató rendszerek segítik, mint az adaptív sebességtartó automatika, az aktív sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens, a sávváltást segítő asszisztens, a kanyarodássegítő rendszer, a torlódássegítő asszisztens, valamint a fényszóróasszisztens. A sofőrágy fölött egy 1200 literes tárolószekrény kapott helyet, amiben egy kávéfőzővel és mikrohullámú sütővel ellátott minikonyha blokk is megtalálható. Opcionálisan akár 55 centiméter átmérőjű sík képcsöves televízió is kérhető a fülkébe, így akár tévézéssel is tölthetik a sofőrök a pihenőidejüket.

Az új MAN TGX Individual Lion S hajtásáról 510-640 lóerő közötti teljesítményű dízelmotor gondoskodik. A legerősebb motorral szerelve 2000 rekesznyi sörnek megfelelő súlyt tud elvontatni, ami közel 40 tonnának felel meg.

