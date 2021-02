Bő egy évvel ezelőtt mutatta be a Volvo Buses a 9700 DD (“Double Decker”) emeletes távolsági autóbuszt, azonban 4,25 méteres magasságával leginkább csak a skandináv és a brit piacon volt értékesíthető. A vállalat ezért a finn Carrus Deltával közösen elkészítette a modell 4 méter magas változatát is, lehetővé téve a 9700 DD széles körű alkalmazását az európai piacon.

Az új Volvo 9700DD digitális visszapillantóval készül.

A busz oldalnézetből sem unalmas, a svéd gyártó igyekezett erre a modellváltozatra is átültetni a 9700-ason és a 9900-ason bevezetett, Z-alakú ablakvonalat. Ez azonban csak “első ránézésére” történt meg, mert az ablakok mind alul, mind felül teljesen szabványos kialakításúak. Az alsó és a felső szint oldalsó ablaksorát pedig fekete sávokkal kapcsolták össze. Emellett az A-oszlop függőleges vonalát is kissé megtörték optikailag, így a jármű front része olyan hatást kelt, mintha szélvédő a tető irányába szélesedne. (Aki szeretné részleteiben is megismerni az új dizájnt, annak ajánljuk az alábbi gyári videót)

Komfortos utastér

Kétségtelen, hogy a 4,25 méteres verzióhoz hasonlóan a legújabb változat is impozánsnak és grandiózusnak hat, amire szívesen száll fel az ember, ha nagyobb távolságot kell megtenni. A 2,55 méter széles autóbusz 13-14,8 méteres hosszúságban készülhet a megrendelő igényeitől függően. A leghosszabb változat akár 96 utas, illetve 8 köbméternyi csomag szállítását teszi lehetővé, de ezen felül még összesen 3 köbméternyi tárolóhely állhat rendelkezésre az ülések fölött elhelyezett “kalaptartókon”. Az utasok fel- és leszállását két darab egyszárnyú, kifelé nyíló, bolygóajtó teszi lehetővé.

Az alsó és felső szint közötti kapcsolatot az első és a második ajtó mögött elhelyezett lépcső biztosítja. Érdekesség, hogy nemcsak az alsó szinten, hanem felül is kialakítottak “társalgó” részeket 1-1 üléspár szembe fordításával. A komfort terén az új Volvo 9700 DD-nek nincs szégyellnivalója, hiszen ezt az autóbuszt is a svéd gyártó saját fejlesztésű, bőr és kárpit borítású, vastag oldal- és combtámasszal ellátott üléseivel szerelik a Carrus Delta Oy finnországi gyárában.

A legtöbb ülés háttámlájában USB-csatlakozó is van, így az utasok menet közben tölthetik a kütyüijeiket, de akár filmeket és videókat is nézhetnek az ülések fölött bizonyos távolságokban elhelyezett színes síkképcsöves képernyőkön. Az olvasni vágyó utasoknak pedig LED-es olvasólámpák állnak rendelkezésére, amelyeket a szokásos helyen, a kalaptartók alján elhelyezett paneleken lehet felkapcsolni.

Ebben a szegmensben szinte elvárás a minikonyha, ennek megfelelően a második ajtónál egy mikróval, forróital készítő géppel, valamint hűtőládával felszerelt boxot alakítottak ki. Emellett pedig egy WC -fülke is van, amelynek működtetéséhez egy 100 literes tiszta vizes tartályt építettek be az autóbuszba.

Ismerős a motorja

Az újdonság a Volvo B11RLE típusú alvázára épül, hajtásáról Euro VId károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő, 10,8 literes, D11K típusú, hathengeres, soros elrendezésű, 460 lóerős dízelmotor gondoskodik. A 9700DD-t tehát ugyanaz az erőforrás hajtja, mint a 9700-ast és a 9900-ast. A megrendelők ugyanakkor háromféle konfigurációban rendelhetik meg a buszhoz a gázolaj tartályokat (2×205 l/3x205l/4x205l), függően attól, hogy az általuk végzett “munkához” éppen melyik kapacitás, ezáltal pedig mekkora hatótáv passzol a legjobban. Az AdBlue-tartálya azonban minden esetben 64 literes.

A vezető munkahelye vitathatatlanul Volvós, azaz csak a legszükségesebb esetben alkalmaztak digitális kijelzőket. A műszeregység mechanikus, de az iparági sztenderdeknek megfelelően egy folyadékkristályos kijelzőt beépítettek a fedélzeti komputernek, illetve a kormánykeréktől jobbra van egy nagyobb színes kijelző, a külső- és belső kamerák, valamint a navigáció megjelenítésére. A kormánykerék kétféle méretben (450 mm és 500 mm) készül és a sofőr munkáját a Volvo I-Shift AT2412F típusú, 12 sebességes automatizált váltója segíti.

“Zónázható” Volvo busz

A megfelelő biztonság érdekében a járművet olyan vezetéstámogató rendszerekkel szerelték fel, mint például az elektronikus menetstabilizáló (ESC), a sávtartó asszisztens (LKS), az adaptív sebességtartó tempomat, a teljesen digitális visszapillantó, valamint a 360 fokos nézetet biztosító kamerarendszer. A sofőr biztonsága érdekében vadonatúj, masszívabb ütközési energia elnyelő rendszerrel, valamint a térdek védelmét szolgáló légzsákokkal szerelték fel.

A többi Volvo buszhoz hasonlóan a 9700DD is megrendelhető a Volvo zóna menedzsmenttel, így az üzemeltetők előre “beprogramozhatják”, hogy bizonyos útszakaszokon, vagy városrészekben milyen gyorsan mehet az autóbusz, elkerülve ezzel az esetleges bírságokat. A jármű emellett “Volvo Alkolock”-kal, vagyis a alkoholszondával is megrendelhető, ami meggátolja, hogy valaki ittasan vezesse az autóbuszt.

Hogy mikor jelenhet meg a 4 méter magas Volvo 9700DD az utakon, az egyelőre még kérdéses, hiszen a koronavírus járvány rendkívül nehéz helyzetbe hozta a buszos vállalkozásokat. “Jelen pillanatban mindannyian kihívásokkal teli időket élünk. Mi a Volvónál mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk az ügyfeleinket ennek átvészelésében. De remélem, hogy hamarosan mindannyian újra élvezhetjük az utazást, vagy a rendszeres ingázást. És, hogy újra a normális, megszokott módon dolgozhatunk. Ezzel az új emeletes busszal mi már készen állunk, ha te is” – jegyezte meg az újdonság kapcsán Ulf Magnusson, a Volvo Buses alelnöke.

