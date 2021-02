A speciális feladatokra tervezett, különleges műszaki paraméterekkel bíró katonai járműveknek mindig is megvolt a civil rajongótábora. Míg harminc évvel ezelőtt a világhíradókból tájékozódó nagyközönség azt hihette, nincs élet a Humvee-n túl, ma már néhány kattintással felderíthetjük a könnyű harci járművek sokszínű világát. Az alábbi járművek harcászati funkciójukon túl az átlagos autórajongók szívét is képesek megdobogtatni.

Az autonóm mobilitási technológiák fejlődésének ütemét elnézve egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy tíz év múlva is hasonló modellek szolgálják majd ki a világ fegyveres erőit – addig gyönyörködjünk tehát bennük, amíg lehet.

Arquus Scarabee

Amikor a General Motors bemutatta a villany-terepjáróként reinkarnálódott polgári Hummert, világszenzációként emlegették annak rákjárás funkcióját. Az autó képes mind a négy kerekét egy irányban elfordítani, és oldalazva kikerülni egy akadályt. Erre az Arquus Scarabee is képes, ám ez csak egyike “szuperképességeinek”: a kompakt francia jármű tengelyenként külön hajtásláncot kapott, futóműve légi szállításhoz leültethető, hagyományos ajtók helyett pedig tolóajtót kapott, így a szállító helikopter vagy repülőgép gyomrában is megközelíthető a belső tere, azaz menet közben is elvégezhetők rajta a beállítások, a fegyverzet felszerelése, ez pedig felgyorsítja a bevethetőségét. A Scarabee vezetője középen ül, ami 270 fokos látómezőt eredményez.