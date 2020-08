Tekintélyes megrendelés futott be a Nikola Motor Company-hoz az arizonai Republic Servicestől, amely 2500 darab elektromos kukásautót vásárol. Mindez azt jelenti, hogy a Trevor Milton által alapított Nikola új termékkel bővíti a portfólióját. Az első prototípusok 2022-re lehetnek kész, a kiszállítások pedig várhatóan 2023-ban indulnak a Republic Services részére, amely az USA második legnagyobb hulladékkezeléssel és -újrahasznosítással foglalkozó vállalata.

“A Nikola a nehézkategóriás, 8-as osztályú teherautókra specializálódott. A kommunális járművek, azon belül a hulladék szállító teherautók piaca az egyik legkiegyensúlyozottabb szegmensnek tekinthető” – mondta a megrendelés kapcsán Trevor Milton, a Nikola alapítója és jelenlegi ügyvezető elnöke. A mostani megrendelés nemcsak ezért fontos, hanem azért is, mert hosszú távon biztos alapokra helyezheti a céget. A most közzétett darabszám ugyanis a megrendelő igényeitől függően akár később összesen 5000 darabra is felkúszhat.

“A korábban bemutatott Nikola Tre hajtáslánca tökéletes lesz a kommunális járművek szegmensében. Ennek megfelelően az új modell ugyanazokkal az akkumulátorokkal, vezérlőegységgel, e-tengellyel, valamint inverterrel fog készülni, mint a nyerges vontató” – hívta fel a figyelmet Milton. A cég tájékoztatása szerint ugyanakkor a hajtáslánc vezérlőszoftverét 1000 lóerős teljesítményre korlátozzák le. Ennek ellenére még így is közel háromszor nagyobb teljesítményre lesz képes, mint a dízel- vagy gázüzemű társaik.